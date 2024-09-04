https://ria.ru/20240904/obstrel-1970502141.html
Число погибших при ударе по рынку в Донецке выросло до трех
Число погибших при ударе по рынку в Донецке выросло до трех - РИА Новости, 04.09.2024
Число погибших при ударе по рынку в Донецке выросло до трех
Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:41
2024-09-04T13:41
2024-09-04T17:59
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донецк
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале."В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибра 155 миллиметров по территории рынка "Сокол" (микрорайон Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина", — написал глава региона.Позднее он уточнил, что два из трех погибших — подростки: девочка 2011 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Третий погибший — мужчина 1989 года рождения.Еще один ребенок, 2013 года рождения, получил ранения средней степени тяжести.Также ранены восемь человек: мужчины 1976, 1984, 1986, 1994, 1996 и 1998 года рождения, женщины 1975 и 1988 года рождения. Два человека находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести.Как сообщал корреспондент РИА Новости, один из снарядов упал возле ряда со строительными материалами.В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок в микрорайоне Текстильщик. Тогда, как сообщал Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.
https://ria.ru/20240802/vsu-1963645043.html
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Рынок в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ.
2024-09-04T13:41
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Число погибших при ударе по рынку в Донецке выросло до трех
Пушилин: три человека погибли при ударе ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости.
Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале
.
"В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибра 155 миллиметров по территории рынка "Сокол" (микрорайон Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина", — написал глава региона.
Позднее он уточнил, что два из трех погибших — подростки: девочка 2011 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Третий погибший — мужчина 1989 года рождения.
Еще один ребенок, 2013 года рождения, получил ранения средней степени тяжести.
Также ранены восемь человек: мужчины 1976, 1984, 1986, 1994, 1996 и 1998 года рождения, женщины 1975 и 1988 года рождения. Два человека находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, один из снарядов упал возле ряда со строительными материалами.
В январе этого года ВСУ
уже обстреливали рынок в микрорайоне Текстильщик. Тогда, как сообщал Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.