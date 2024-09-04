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"Новые люди" предложили запретить интернет-продажу львят, тигрят и пауков
"Новые люди" предложили запретить интернет-продажу львят, тигрят и пауков - РИА Новости, 04.09.2024
"Новые люди" предложили запретить интернет-продажу львят, тигрят и пауков
Депутат Госдумы Георгий Арапов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") просят Минцифры РФ запретить продажу на торговых площадках в интернете... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:08
2024-09-04T01:08
2024-09-04T01:08
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Арапов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") просят Минцифры РФ запретить продажу на торговых площадках в интернете животных, которые находятся в перечне запрещенных к содержанию, в том числе львят, тигрят и ядовитых пауков. В документе отмечается, что депутатам фракции "Новые Люди" в Госдуме поступает множество обращений по вопросу неправомерной продажи и сдаче в аренду на торговых интернет-площадках животных, запрещенных к содержанию - такой перечень был утвержден постановлением правительства РФ. "Прошу рассмотреть возможность на законодательном уровне установить запрет на публикацию объявлений о продаже (аренде) животных, включенных в Перечень, для торговых площадок в сети "Интернет"", - сказано в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Как отмечает автор обращения, при составлении перечня были выделены следующие критерии: опасность для владельцев животных (крупные хищные животные, а также ядовитые животные, представляющие опасность для человека – ядовитые пауки, скорпионы), а также содержание в неволе животных в условиях, значительно отличающихся от привычной среды обитания, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья или приводить к гибели (морские млекопитающие и иные крупные животные). "Тысячи и тысячи подобных объявлений мы обнаружили в интернете, когда готовили эту инициативу. У надзорных органов просто не хватает ресурсов, чтобы контролировать все. Поэтому крайне важно возлагать ответственность на сами сайты. Например, на "Авито" нельзя найти диких животных, и это абсолютно правильно. Остальным агрегаторам и сайтам тоже следует контролировать размещение объявлений о животных, включённых в перечень правительства", - заявил РИА Новости Арапов.
https://radiosputnik.ru/20240627/internet-magaziny-1955871094.html
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россия, владислав даванков, госдума рф, максут шадаев, общество, авито
Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ, Максут Шадаев, Общество, Авито
"Новые люди" предложили запретить интернет-продажу львят, тигрят и пауков
"Новые люди" просят Минцифры запретить интернет-продажу львят и ядовитых пауков
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Арапов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") просят Минцифры РФ запретить продажу на торговых площадках в интернете животных, которые находятся в перечне запрещенных к содержанию, в том числе львят, тигрят и ядовитых пауков.
В документе отмечается, что депутатам фракции "Новые Люди" в Госдуме поступает множество обращений по вопросу неправомерной продажи и сдаче в аренду на торговых интернет-площадках животных, запрещенных к содержанию - такой перечень был утвержден постановлением правительства РФ.
"Прошу рассмотреть возможность на законодательном уровне установить запрет на публикацию объявлений о продаже (аренде) животных, включенных в Перечень, для торговых площадок в сети "Интернет"", - сказано в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву
.
Как отмечает автор обращения, при составлении перечня были выделены следующие критерии: опасность для владельцев животных (крупные хищные животные, а также ядовитые животные, представляющие опасность для человека – ядовитые пауки, скорпионы), а также содержание в неволе животных в условиях, значительно отличающихся от привычной среды обитания, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья или приводить к гибели (морские млекопитающие и иные крупные животные).
"Тысячи и тысячи подобных объявлений мы обнаружили в интернете, когда готовили эту инициативу. У надзорных органов просто не хватает ресурсов, чтобы контролировать все. Поэтому крайне важно возлагать ответственность на сами сайты. Например, на "Авито
" нельзя найти диких животных, и это абсолютно правильно. Остальным агрегаторам и сайтам тоже следует контролировать размещение объявлений о животных, включённых в перечень правительства", - заявил РИА Новости Арапов.