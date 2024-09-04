https://ria.ru/20240904/novorossiysk-1970620918.html

Жилая застройка появится в Восточном районе Новороссийска

Жилая застройка появится в Восточном районе Новороссийска - РИА Новости, 04.09.2024

Жилая застройка появится в Восточном районе Новороссийска

Решение о жилой застройке в Восточном районе Новороссийска было принято на заседании комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту генерального... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:10

2024-09-04T19:10

2024-09-04T19:10

новороссийск

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Решение о жилой застройке в Восточном районе Новороссийска было принято на заседании комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту генерального плана, сообщает пресс-служба администрации города. На заседании присутствовали 29 человек из утвержденного состава комиссии, а также депутаты городской думы. На протяжении более трех часов они обсуждали предложения и замечания, направленные в комиссию с 13 по 23 августа. За этот период их поступило более 4500. В итоге комиссия приняла решения не расширять территорию мусорного полигона в селе Борисовка. Также не появится кладбище в районе улиц Тобольская, Камская, Рассветная в Приморском внутригородском районе. Кроме того, решено не создавать смешанную общественно-деловую и курортную застройки (500-метровая зона береговой линии Черного моря) в Мысхако. При этом решено установить жилую зону и не сохранить многофункциональную общественно-деловая зону в Восточном внутригородском районе (район улиц Щелевая, Пенайская и другие). "Заключение будет опубликовано 5 сентября на официальном сайте администрации и городской думы Новороссийска в разделе "Публичные слушания". Депутаты городской думы показали отличный пример эффективного взаимодействия с администрацией и местными жителями", - отметил глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко, его слова приводит пресс-служба.

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новороссийск