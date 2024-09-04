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Биография Романа Новикова - РИА Новости, 04.09.2024
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01:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/novikov-1970153751.html
Биография Романа Новикова
Биография Романа Новикова - РИА Новости, 04.09.2024
Биография Романа Новикова
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Витальевич Новиков родился 4 сентября 1969 года в Белгороде. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:00
2024-09-04T01:00
справки
белгород
роман новиков
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Витальевич Новиков родился 4 сентября 1969 года в Белгороде.В 1990 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности "Командная тактическая дорожных войск" с присвоением квалификации "инженер по строительству автомобильных дорог".Военную службу проходил на различных должностях от командира дорожно-строительной роты до главного инженера дорожно-строительного управления Спецстроя России. Военную службу закончил в звании подполковника.С июня 2001 года по июль 2008 года занимал должности начальника производственного отдела и главного инженера в ФГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства".С июля 2008 года по июнь 2012 года работал исполнительным директором ЗАО "Асфальт".С июня 2012 года по май 2014 года возглавлял ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства".С мая 2014 года по ноябрь 2014 года являлся первым заместителем начальника ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства.С ноября 2014 года по декабрь 2015 года работал в должности первого заместителя начальника ФКУ "Управление автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", с декабря 2015 года исполнял обязанности начальника данного управления, а в декабре 2016 года возглавил его.С сентября 2018 года по сентябрь 2020 года занимал пост заместителя начальника, а затем начальника ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства".29 августа 2020 года распоряжением правительства РФ Роман Новиков был назначен заместителем руководителя Федерального дорожного агентства.С февраля 2021 года был временно исполняющим обязанности руководителя Росавтодора.17 мая 2021 года распоряжением правительства РФ Роман Новиков был назначен руководителем Федерального дорожного агентства. Отмечен Благодарностями президента России (2011), министра транспорта России (2015).Награжден нагрудным знаком "Почетный дорожник России" (2017) и другими ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, белгород, роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Справки, Белгород, Роман Новиков, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

Биография Романа Новикова

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Витальевич Новиков родился 4 сентября 1969 года в Белгороде.
В 1990 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности "Командная тактическая дорожных войск" с присвоением квалификации "инженер по строительству автомобильных дорог".
Военную службу проходил на различных должностях от командира дорожно-строительной роты до главного инженера дорожно-строительного управления Спецстроя России. Военную службу закончил в звании подполковника.
С июня 2001 года по июль 2008 года занимал должности начальника производственного отдела и главного инженера в ФГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства".
С июля 2008 года по июнь 2012 года работал исполнительным директором ЗАО "Асфальт".
С июня 2012 года по май 2014 года возглавлял ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства".
С мая 2014 года по ноябрь 2014 года являлся первым заместителем начальника ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства.
С ноября 2014 года по декабрь 2015 года работал в должности первого заместителя начальника ФКУ "Управление автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", с декабря 2015 года исполнял обязанности начальника данного управления, а в декабре 2016 года возглавил его.
С сентября 2018 года по сентябрь 2020 года занимал пост заместителя начальника, а затем начальника ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства".
29 августа 2020 года распоряжением правительства РФ Роман Новиков был назначен заместителем руководителя Федерального дорожного агентства.
С февраля 2021 года был временно исполняющим обязанности руководителя Росавтодора.
17 мая 2021 года распоряжением правительства РФ Роман Новиков был назначен руководителем Федерального дорожного агентства.
Отмечен Благодарностями президента России (2011), министра транспорта России (2015).
Награжден нагрудным знаком "Почетный дорожник России" (2017) и другими ведомственными наградами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБелгородРоман НовиковФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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