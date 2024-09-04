Рейтинг@Mail.ru
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 04.09.2024 (обновлено: 23:14 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/norvegija-1970610306.html
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии - РИА Новости, 04.09.2024
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии
Кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли убить из огнестрельного оружия, считают в зоозащитных... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:28
2024-09-04T23:14
в мире
норвегия
россия
охотское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874097289_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_1b7a1a0717e033fa4609c86ec2a20e83.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли убить из огнестрельного оружия, считают в зоозащитных организациях OneWhale и NOAH."Любимого "кита-шпиона" Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений", — говорится в заявлении, опубликованном на странице OneWhale в соцсетях.Несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистической экспертизе изучили травмы Хвальдимира и пришли к выводу, что он погиб от стрельбы.Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху в сбруе. На пряжке нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства призывало избегать контактов с "китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита нашли мертвым 31 августа 2024-го. Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.
https://ria.ru/20240418/shpionazh-1940882491.html
норвегия
россия
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874097289_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef732db37be442e7f1e4c4993ae859c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, охотское море
В мире, Норвегия, Россия, Охотское море
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии

Заподозренного в шпионаже на РФ кита Хвальдимира могли застрелить

CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer / Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии, около Хаммерфеста
Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии, около Хаммерфеста - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer /
Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии, около Хаммерфеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли убить из огнестрельного оружия, считают в зоозащитных организациях OneWhale и NOAH.
"Любимого "кита-шпиона" Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений", — говорится в заявлении, опубликованном на странице OneWhale в соцсетях.
Несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистической экспертизе изучили травмы Хвальдимира и пришли к выводу, что он погиб от стрельбы.
Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху в сбруе. На пряжке нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства призывало избегать контактов с "китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита нашли мертвым 31 августа 2024-го.
Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Германии разжигается шпиономания, заявило российское посольство
18 апреля, 18:50
 
В миреНорвегияРоссияОхотское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала