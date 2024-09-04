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Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии - РИА Новости, 04.09.2024
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии
Кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли убить из огнестрельного оружия, считают в зоозащитных... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:28
2024-09-04T18:28
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли убить из огнестрельного оружия, считают в зоозащитных организациях OneWhale и NOAH."Любимого "кита-шпиона" Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений", — говорится в заявлении, опубликованном на странице OneWhale в соцсетях.Несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистической экспертизе изучили травмы Хвальдимира и пришли к выводу, что он погиб от стрельбы.Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху в сбруе. На пряжке нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства призывало избегать контактов с "китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита нашли мертвым 31 августа 2024-го. Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.
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в мире, норвегия, россия, охотское море
В мире, Норвегия, Россия, Охотское море
Зоозащитники назвали причину гибели "российского кита-шпиона" в Норвегии
Заподозренного в шпионаже на РФ кита Хвальдимира могли застрелить
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли убить из огнестрельного оружия, считают в зоозащитных организациях OneWhale и NOAH.
"Любимого "кита-шпиона" Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений", — говорится в заявлении, опубликованном на странице OneWhale в соцсетях.
Несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистической экспертизе изучили травмы Хвальдимира и пришли к выводу, что он погиб от стрельбы.
Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху в сбруе. На пряжке нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства призывало избегать контактов с "китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита нашли мертвым 31 августа 2024-го.
Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.