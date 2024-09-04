https://ria.ru/20240904/nigerija-1970530066.html
Нигерия хочет привлечь российские компании к нефтегазовым проектам
Нигерия хочет привлечь российские компании к нефтегазовым проектам - РИА Новости, 04.09.2024
Нигерия хочет привлечь российские компании к нефтегазовым проектам
Нигерия должна привлечь российские компании к своим проектам по разведки и разработки нефтегазовых месторождений, рассказала РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:15
2024-09-04T15:15
2024-09-04T15:15
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Нигерия должна привлечь российские компании к своим проектам по разведки и разработки нефтегазовых месторождений, рассказала РИА Новости генеральный директор Женской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Нигерии Орицевейинми Эрибо. В июне 2023 года постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии и официальный представитель страны в ОПЕК Габриел Адуда заявли на саммите "Россия – Африка" заявил, что его страна заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, добавив, что Нигерия также стремится привлечь российские компании в нефтегазовые проекты страны. "Я думаю, что будет иметь смысл только привлечь Россию… Россия – это держава мирового уровня в области добычи нефти, как и Нигерия в Африке, так что для мировых держав имеет смысл объединиться. Поэтому я думаю, что если эти переговоры уже ведутся, то имеет смысл обеспечить участие в них российских компаний ", - сказала Эрибо на полях Восточного экономического форума в ответ на вопрос о планах нигерийских властей привлечь российские энергетические и горнодобывающие компании к разведке и разработке нефтегазовых месторождений. В этом ключе собеседница агентства отметила, что у России есть необходимые технологии, знания, и опыт в сфере нефтедобычи, что делает Россию важным игроком в этой отрасли. "У вас есть технологии, у вас есть опыт, у вас есть ноу-хау, у вас есть влияние, у вас есть деньги, чтобы продвигать этот разговор вперед… На мой взгляд, российские компании должны участвовать в этих разговорах", - добавила Эрибо. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931631682.html
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экономика, нигерия, россия, африка, опек, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Нигерия, Россия, Африка, ОПЕК, Дальневосточный федеральный университет
Нигерия хочет привлечь российские компании к нефтегазовым проектам
Эрибо: Нигерия должна привлечь российские компании к проектам по добыче нефти
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Нигерия должна привлечь российские компании к своим проектам по разведки и разработки нефтегазовых месторождений, рассказала РИА Новости генеральный директор Женской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Нигерии Орицевейинми Эрибо.
В июне 2023 года постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии и официальный представитель страны в ОПЕК Габриел Адуда заявли на саммите "Россия – Африка" заявил, что его страна заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, добавив, что Нигерия также стремится привлечь российские компании в нефтегазовые проекты страны.
"Я думаю, что будет иметь смысл только привлечь Россию… Россия – это держава мирового уровня в области добычи нефти, как и Нигерия в Африке, так что для мировых держав имеет смысл объединиться. Поэтому я думаю, что если эти переговоры уже ведутся, то имеет смысл обеспечить участие в них российских компаний ", - сказала Эрибо на полях Восточного экономического форума в ответ на вопрос о планах нигерийских властей привлечь российские энергетические и горнодобывающие компании к разведке и разработке нефтегазовых месторождений.
В этом ключе собеседница агентства отметила, что у России есть необходимые технологии, знания, и опыт в сфере нефтедобычи, что делает Россию важным игроком в этой отрасли.
"У вас есть технологии, у вас есть опыт, у вас есть ноу-хау, у вас есть влияние, у вас есть деньги, чтобы продвигать этот разговор вперед… На мой взгляд, российские компании должны участвовать в этих разговорах", - добавила Эрибо.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.