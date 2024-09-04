https://ria.ru/20240904/nigerija-1970530066.html

Нигерия хочет привлечь российские компании к нефтегазовым проектам

Нигерия хочет привлечь российские компании к нефтегазовым проектам - РИА Новости, 04.09.2024

Нигерия хочет привлечь российские компании к нефтегазовым проектам

Нигерия должна привлечь российские компании к своим проектам по разведки и разработки нефтегазовых месторождений, рассказала РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:15

2024-09-04T15:15

2024-09-04T15:15

экономика

нигерия

россия

африка

опек

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Нигерия должна привлечь российские компании к своим проектам по разведки и разработки нефтегазовых месторождений, рассказала РИА Новости генеральный директор Женской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Нигерии Орицевейинми Эрибо. В июне 2023 года постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии и официальный представитель страны в ОПЕК Габриел Адуда заявли на саммите "Россия – Африка" заявил, что его страна заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, добавив, что Нигерия также стремится привлечь российские компании в нефтегазовые проекты страны. "Я думаю, что будет иметь смысл только привлечь Россию… Россия – это держава мирового уровня в области добычи нефти, как и Нигерия в Африке, так что для мировых держав имеет смысл объединиться. Поэтому я думаю, что если эти переговоры уже ведутся, то имеет смысл обеспечить участие в них российских компаний ", - сказала Эрибо на полях Восточного экономического форума в ответ на вопрос о планах нигерийских властей привлечь российские энергетические и горнодобывающие компании к разведке и разработке нефтегазовых месторождений. В этом ключе собеседница агентства отметила, что у России есть необходимые технологии, знания, и опыт в сфере нефтедобычи, что делает Россию важным игроком в этой отрасли. "У вас есть технологии, у вас есть опыт, у вас есть ноу-хау, у вас есть влияние, у вас есть деньги, чтобы продвигать этот разговор вперед… На мой взгляд, российские компании должны участвовать в этих разговорах", - добавила Эрибо. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931631682.html

https://ria.ru/20240823/soglasheniya-1968022852.html

нигерия

россия

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экономика, нигерия, россия, африка, опек, дальневосточный федеральный университет