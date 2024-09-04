https://ria.ru/20240904/niderlandy-1970575697.html
В Нидерландах пригрозили убить главу Совета российских соотечественников
В Нидерландах пригрозили убить главу Совета российских соотечественников - РИА Новости, 04.09.2024
В Нидерландах пригрозили убить главу Совета российских соотечественников
Полиция Нидерландов возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством в адрес председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) со... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:10
2024-09-04T17:10
2024-09-04T18:21
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ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Полиция Нидерландов возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством в адрес председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) со стороны выходца из Эстонии, об этом РИА Новости сообщила сама пострадавшая. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Нидерландах, которая попросила не называть ее имя из соображений безопасности, сообщила агентству, что в конце августа подала заявление в полицию по факту угрозы убийством в соцсетях со стороны выходца из Эстонии, проживающего в Нидерландах. По ее словам, конфликт начался в группе в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) "Русские в Голландии", администратором которой она является. "В группе появился один перевозчик, эвакуатор. Судя по номерам, эстонец. Сначала он начал забрасывать группу рекламой, в связи с чем я сделала ему предупреждение", - рассказала агентству потерпевшая. По ее словам, после этого мужчина начал писать "всем русским" в группе сообщения с оскорблениями. Затем он стал писать ей самой личные сообщения, угрожая, что "убьет ее или разберется с ней". Собеседница агентства отметила, что мужчина этим не ограничился: также он создал аккаунт с ее фотографией и именем и стал рассылать по всем украинским и русскоязычным группам провокационную информацию якобы от ее лица. "Мне подруга рассказала, что это всё пошло по всем русскоговорящим группам Бенилюкса. Понимаете, для чего это? Чтобы разжигать антироссийские настроения, чтобы сеять межнациональную рознь", - считает пострадавшая. После этого она обратилась с заявлением в нидерландскую полицию. По ее словам, его приняли. "Полиция завела уголовное дело по факту угрозы убийством. То есть процесс пошел, началось расследование", - сообщила председатель совета. Она уточнила, что в полиции сроки рассмотрения дела не уточнили, однако пообещали держать ее в курсе расследования. Председатель КСОРС добавила, что также проинформировала о случившемся посольство России в Гааге.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240830/bezhentsy-1969610547.html
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в мире, нидерланды, эстония, россия, facebook
В мире, Нидерланды, Эстония, Россия, Facebook
В Нидерландах пригрозили убить главу Совета российских соотечественников
В Нидерландах возбудили дело после угрозы убийством со стороны эстонца
ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Полиция Нидерландов возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством в адрес председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) со стороны выходца из Эстонии, об этом РИА Новости сообщила сама пострадавшая.
Председатель Координационного совета российских соотечественников в Нидерландах, которая попросила не называть ее имя из соображений безопасности, сообщила агентству, что в конце августа подала заявление в полицию по факту угрозы убийством в соцсетях со стороны выходца из Эстонии, проживающего в Нидерландах.
По ее словам, конфликт начался в группе в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) "Русские в Голландии", администратором которой она является.
"В группе появился один перевозчик, эвакуатор. Судя по номерам, эстонец. Сначала он начал забрасывать группу рекламой, в связи с чем я сделала ему предупреждение", - рассказала агентству потерпевшая.
По ее словам, после этого мужчина начал писать "всем русским" в группе сообщения с оскорблениями. Затем он стал писать ей самой личные сообщения, угрожая, что "убьет ее или разберется с ней". Собеседница агентства отметила, что мужчина этим не ограничился: также он создал аккаунт с ее фотографией и именем и стал рассылать по всем украинским и русскоязычным группам провокационную информацию якобы от ее лица.
"Мне подруга рассказала, что это всё пошло по всем русскоговорящим группам Бенилюкса. Понимаете, для чего это? Чтобы разжигать антироссийские настроения, чтобы сеять межнациональную рознь", - считает пострадавшая.
После этого она обратилась с заявлением в нидерландскую полицию. По ее словам, его приняли.
"Полиция завела уголовное дело по факту угрозы убийством. То есть процесс пошел, началось расследование", - сообщила председатель совета.
Она уточнила, что в полиции сроки рассмотрения дела не уточнили, однако пообещали держать ее в курсе расследования. Председатель КСОРС добавила, что также проинформировала о случившемся посольство России в Гааге.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.