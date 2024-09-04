https://ria.ru/20240904/netanjahu-1970588016.html

Нетаньяху не хочет соглашения о прекращении огня в Газе, заявили в ЛАГ

Нетаньяху не хочет соглашения о прекращении огня в Газе, заявили в ЛАГ - РИА Новости, 04.09.2024

Нетаньяху не хочет соглашения о прекращении огня в Газе, заявили в ЛАГ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет достигать соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что грозит потерей ключевой роли Египта в регионе,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:32

2024-09-04T17:32

2024-09-04T17:32

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет достигать соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что грозит потерей ключевой роли Египта в регионе, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. В понедельник Нетаньяху заявил о необходимости военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. По словам израильского премьера, без этого невозможно добиться ни целей войны, ни возвращения заложников. "Неприятие присутствия израильских войск в районе Филадельфийского коридора является четкой позицией Египта, поддерживаемой арабскими странами и основанной на отказе от возобновления оккупации сектора Газа и его населения, и она обладает юридическим и политическим авторитетом, а Израиль, с его недавними позициями, особенно ложь, которую называет Нетаньяху, грозит потерей ключевой роли Египта в регионе", - приводятся слова Абуль Гейта в заявлении ЛАГ, полученного в распоряжение РИА Новости. Абуль Гейт также отметил, что роль Египта в защите прав палестинцев ясна, добавив, что попытки израильского премьера выдвинуть обвинения против Каира являются прикрытием, которое Нетаньяху, в силу политических причин, использует для продолжения боевых действий в палестинском анклаве. Ранее в Египте заявляли, что считают неприемлемым присутствие Израиля на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах" и в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на Филадельфийской линии и на пограничных переходах на египетской границе, включая Рафах. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа.

https://ria.ru/20240901/hamas-1969821169.html

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