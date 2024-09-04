https://ria.ru/20240904/neft-1970540832.html
Нефть дорожает на сообщениях о возможном повышении добычи ОПЕК+
Нефть дорожает на сообщениях о возможном повышении добычи ОПЕК+ - РИА Новости, 04.09.2024
Нефть дорожает на сообщениях о возможном повышении добычи ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после сообщений СМИ о том, что ОПЕК+ может отложить скорое повышение добычи на фоне волатильности рынка,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:35
2024-09-04T15:35
2024-09-04T15:35
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после сообщений СМИ о том, что ОПЕК+ может отложить скорое повышение добычи на фоне волатильности рынка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12%, до 73,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 70,5 доллара. Ранее в среду цена Brent опустилась ниже 73 долларов впервые с 13 декабря, WTI - находилась ниже 70 долларов, на минимуме с 3 января. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку запланированного на октябрь увеличения добычи на фоне волатильности нефтяных цен. Днем ранее нефтяные котировки опустились в пределах 5%, продолжив снижаться и ранее в среду, так как рынки опасались по поводу баланса спроса и предложения на фоне перспектив слабого спроса и запланированного увеличения добычи ОПЕК+
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экономика, цены на нефть, опек, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, Brent, WTI (нефть)
Нефть дорожает на сообщениях о возможном повышении добычи ОПЕК+
Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после сообщений СМИ о том, что ОПЕК+ может отложить скорое повышение добычи на фоне волатильности рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12%, до 73,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 70,5 доллара.
Ранее в среду цена Brent опустилась ниже 73 долларов впервые с 13 декабря, WTI - находилась ниже 70 долларов, на минимуме с 3 января.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку запланированного на октябрь увеличения добычи на фоне волатильности нефтяных цен.
Днем ранее нефтяные котировки опустились в пределах 5%, продолжив снижаться и ранее в среду, так как рынки опасались по поводу баланса спроса и предложения на фоне перспектив слабого спроса и запланированного увеличения добычи ОПЕК+