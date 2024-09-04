https://ria.ru/20240904/neft-1970540832.html

Нефть дорожает на сообщениях о возможном повышении добычи ОПЕК+

Нефть дорожает на сообщениях о возможном повышении добычи ОПЕК+ - РИА Новости, 04.09.2024

Нефть дорожает на сообщениях о возможном повышении добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после сообщений СМИ о том, что ОПЕК+ может отложить скорое повышение добычи на фоне волатильности рынка,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:35

2024-09-04T15:35

2024-09-04T15:35

экономика

цены на нефть

опек

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после сообщений СМИ о том, что ОПЕК+ может отложить скорое повышение добычи на фоне волатильности рынка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12%, до 73,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 70,5 доллара. Ранее в среду цена Brent опустилась ниже 73 долларов впервые с 13 декабря, WTI - находилась ниже 70 долларов, на минимуме с 3 января. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку запланированного на октябрь увеличения добычи на фоне волатильности нефтяных цен. Днем ранее нефтяные котировки опустились в пределах 5%, продолжив снижаться и ранее в среду, так как рынки опасались по поводу баланса спроса и предложения на фоне перспектив слабого спроса и запланированного увеличения добычи ОПЕК+

https://ria.ru/20240902/opek-1969889788.html

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экономика, цены на нефть, опек, brent, wti (нефть)