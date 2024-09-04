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Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев - РИА Новости, 04.09.2024
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Наука
 
07:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/nauka-1970236875.html
Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев
Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев - РИА Новости, 04.09.2024
Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев
Гипоксия новорожденных может оказывать негативное влияние не только на центральную нервную систему (ЦНС), но и на кровеносные сосуды, причем это может... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:00
2024-09-04T07:00
наука
наука
университетская наука
качество жизни
медицина
воз
мгу имени м. в. ломоносова
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Гипоксия новорожденных может оказывать негативное влияние не только на центральную нервную систему (ЦНС), но и на кровеносные сосуды, причем это может проявляться не мгновенно, а иметь отдаленные последствия. К таким выводам пришли российские ученые, которые исследовали новорожденных лабораторных крысят, испытавших кислородное голодание, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatric Research.В общеклинической практике акушеры и неонатологи под термином "гипоксия плода" и "асфиксия новорожденного" понимают патологическое состояние, которое сопровождается комплексом изменений (острая сердечная недостаточность, гиперкапния, метаболический ацидоз и др.), развившихся в организме на фоне кислородной недостаточности. По данным ВОЗ, в мире ежегодно в асфиксии рождается до 4 млн детей, у 1 млн сохраняются стойкие нарушения со стороны ЦНС.Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова исследовали, как влияет гипоксия на кровеносные сосуды новорожденных крысят.&quot;На второй день после рождения крысят случайным образом разделяли на две группы и на два часа отлучали от матери. Половину крысят помещали в камеру, где было снижено количество кислорода до 8% (относительно нормы в 21%), а оставшихся животных - контрольную группу - помещали в аналогичную камеру, но с нормальным уровнем кислорода&quot;, – рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник лаборатории общей физиологии и регуляторных пептидов МГУ имени М.В. Ломоносова Анастасия Швецова.По ее словам, спустя две недели после эксперимента авторы исследовали подкожные артерии крысят, а также взяли у животных образцы крови."С одной стороны мы выяснили, что гипоксия никак не повлияла на основные биохимические показатели крови, позволяющие оценить функционирование печени и почек, а также не привела к структурным изменениям сосудов. Однако мы зафиксировали, что у крысят, испытавших гипоксию, увеличено сосудосуживающее влияние активных форм кислорода – молекул, выполняющих в клетках сигнальные и некоторые другие функции", – пояснила она, подчеркнув, что именно в этом и заключается коварство гипоксии – медицинские показатели в норме, а механизмы, контролирующие сокращение и расслабление сосудов, изменены."Из этого мы делаем вывод, что сосуды детей, которые подверглись гипоксии, будут более склонны к сокращению, что со временем может привести к чрезмерному сужению артерий и, как следствие, повышению артериального давления", – отметила Швецова, добавив, что последствия гипоксии для центральной нервной системы подробно описаны в научной литературе, в то время как для сердечно-сосудистой системы практически не изучены.По мнению ученых, знание того, какие молекулярные механизмы приводят к нарушениям, вызванным гипоксией плода, помогут понять, какие препараты потенциально можно будет использовать, чтобы справляться с негативными последствиями гипоксии у новорожденных."Полученные результаты необходимо учитывать при уходе за младенцами, испытавшими кислородное голодание при родах. В дальнейшем мы планируем оценить, как гипоксия, перенесенная в младенчестве, сказывается на сосудах в более отдаленной перспективе – во взрослом возрасте", – добавила Швецова.
https://ria.ru/20240502/nauka-1942764089.html
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наука, университетская наука, качество жизни, медицина, воз, мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество, общество, россия, российский научный фонд, биология, новорожденные
Наука, Наука, Университетская наука, Качество жизни, Медицина, ВОЗ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Российский научный фонд, биология, новорожденные

Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев

© Фото из личного архива Анастасии ШвецовойНоворожденные крысята
Новорожденные крысята - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото из личного архива Анастасии Швецовой
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Гипоксия новорожденных может оказывать негативное влияние не только на центральную нервную систему (ЦНС), но и на кровеносные сосуды, причем это может проявляться не мгновенно, а иметь отдаленные последствия. К таким выводам пришли российские ученые, которые исследовали новорожденных лабораторных крысят, испытавших кислородное голодание, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatric Research.
В общеклинической практике акушеры и неонатологи под термином "гипоксия плода" и "асфиксия новорожденного" понимают патологическое состояние, которое сопровождается комплексом изменений (острая сердечная недостаточность, гиперкапния, метаболический ацидоз и др.), развившихся в организме на фоне кислородной недостаточности. По данным ВОЗ, в мире ежегодно в асфиксии рождается до 4 млн детей, у 1 млн сохраняются стойкие нарушения со стороны ЦНС.
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Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова исследовали, как влияет гипоксия на кровеносные сосуды новорожденных крысят.
«

"На второй день после рождения крысят случайным образом разделяли на две группы и на два часа отлучали от матери. Половину крысят помещали в камеру, где было снижено количество кислорода до 8% (относительно нормы в 21%), а оставшихся животных - контрольную группу - помещали в аналогичную камеру, но с нормальным уровнем кислорода", рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник лаборатории общей физиологии и регуляторных пептидов МГУ имени М.В. Ломоносова Анастасия Швецова.

© Фото из личного архива Анастасии ШвецовойАнастасия Швецова за работой
Анастасия Швецова за работой - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото из личного архива Анастасии Швецовой
Анастасия Швецова за работой
По ее словам, спустя две недели после эксперимента авторы исследовали подкожные артерии крысят, а также взяли у животных образцы крови.
"С одной стороны мы выяснили, что гипоксия никак не повлияла на основные биохимические показатели крови, позволяющие оценить функционирование печени и почек, а также не привела к структурным изменениям сосудов. Однако мы зафиксировали, что у крысят, испытавших гипоксию, увеличено сосудосуживающее влияние активных форм кислорода – молекул, выполняющих в клетках сигнальные и некоторые другие функции", – пояснила она, подчеркнув, что именно в этом и заключается коварство гипоксии – медицинские показатели в норме, а механизмы, контролирующие сокращение и расслабление сосудов, изменены.
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"Из этого мы делаем вывод, что сосуды детей, которые подверглись гипоксии, будут более склонны к сокращению, что со временем может привести к чрезмерному сужению артерий и, как следствие, повышению артериального давления", – отметила Швецова, добавив, что последствия гипоксии для центральной нервной системы подробно описаны в научной литературе, в то время как для сердечно-сосудистой системы практически не изучены.
По мнению ученых, знание того, какие молекулярные механизмы приводят к нарушениям, вызванным гипоксией плода, помогут понять, какие препараты потенциально можно будет использовать, чтобы справляться с негативными последствиями гипоксии у новорожденных.
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"Полученные результаты необходимо учитывать при уходе за младенцами, испытавшими кислородное голодание при родах. В дальнейшем мы планируем оценить, как гипоксия, перенесенная в младенчестве, сказывается на сосудах в более отдаленной перспективе – во взрослом возрасте", – добавила Швецова.
 
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