https://ria.ru/20240904/nauka-1970236875.html

Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев

Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев - РИА Новости, 04.09.2024

Российские ученые предупредили о коварстве гипоксии младенцев

Гипоксия новорожденных может оказывать негативное влияние не только на центральную нервную систему (ЦНС), но и на кровеносные сосуды, причем это может... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:00

2024-09-04T07:00

2024-09-04T07:00

наука

наука

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воз

мгу имени м. в. ломоносова

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Гипоксия новорожденных может оказывать негативное влияние не только на центральную нервную систему (ЦНС), но и на кровеносные сосуды, причем это может проявляться не мгновенно, а иметь отдаленные последствия. К таким выводам пришли российские ученые, которые исследовали новорожденных лабораторных крысят, испытавших кислородное голодание, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatric Research.В общеклинической практике акушеры и неонатологи под термином "гипоксия плода" и "асфиксия новорожденного" понимают патологическое состояние, которое сопровождается комплексом изменений (острая сердечная недостаточность, гиперкапния, метаболический ацидоз и др.), развившихся в организме на фоне кислородной недостаточности. По данным ВОЗ, в мире ежегодно в асфиксии рождается до 4 млн детей, у 1 млн сохраняются стойкие нарушения со стороны ЦНС.Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова исследовали, как влияет гипоксия на кровеносные сосуды новорожденных крысят."На второй день после рождения крысят случайным образом разделяли на две группы и на два часа отлучали от матери. Половину крысят помещали в камеру, где было снижено количество кислорода до 8% (относительно нормы в 21%), а оставшихся животных - контрольную группу - помещали в аналогичную камеру, но с нормальным уровнем кислорода", – рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник лаборатории общей физиологии и регуляторных пептидов МГУ имени М.В. Ломоносова Анастасия Швецова.По ее словам, спустя две недели после эксперимента авторы исследовали подкожные артерии крысят, а также взяли у животных образцы крови."С одной стороны мы выяснили, что гипоксия никак не повлияла на основные биохимические показатели крови, позволяющие оценить функционирование печени и почек, а также не привела к структурным изменениям сосудов. Однако мы зафиксировали, что у крысят, испытавших гипоксию, увеличено сосудосуживающее влияние активных форм кислорода – молекул, выполняющих в клетках сигнальные и некоторые другие функции", – пояснила она, подчеркнув, что именно в этом и заключается коварство гипоксии – медицинские показатели в норме, а механизмы, контролирующие сокращение и расслабление сосудов, изменены."Из этого мы делаем вывод, что сосуды детей, которые подверглись гипоксии, будут более склонны к сокращению, что со временем может привести к чрезмерному сужению артерий и, как следствие, повышению артериального давления", – отметила Швецова, добавив, что последствия гипоксии для центральной нервной системы подробно описаны в научной литературе, в то время как для сердечно-сосудистой системы практически не изучены.По мнению ученых, знание того, какие молекулярные механизмы приводят к нарушениям, вызванным гипоксией плода, помогут понять, какие препараты потенциально можно будет использовать, чтобы справляться с негативными последствиями гипоксии у новорожденных."Полученные результаты необходимо учитывать при уходе за младенцами, испытавшими кислородное голодание при родах. В дальнейшем мы планируем оценить, как гипоксия, перенесенная в младенчестве, сказывается на сосудах в более отдаленной перспективе – во взрослом возрасте", – добавила Швецова.

https://ria.ru/20240502/nauka-1942764089.html

https://ria.ru/20230213/nauka-1851223094.html

https://ria.ru/20231129/nauka-1912385606.html

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наука, университетская наука, качество жизни, медицина, воз, мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество, общество, россия, российский научный фонд, биология, новорожденные