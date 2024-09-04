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Ученые зажгли "искусственное Солнце" - РИА Новости, 04.09.2024
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Наука
 
03:00 04.09.2024 (обновлено: 09:50 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/nauka-1969216963.html
Ученые зажгли "искусственное Солнце"
Ученые зажгли "искусственное Солнце" - РИА Новости, 04.09.2024
Ученые зажгли "искусственное Солнце"
Новый источник излучения, имитирующий солнечный свет, разработали ученые СФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:00
2024-09-04T09:50
наука
наука
университетская наука
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Новый источник излучения, имитирующий солнечный свет, разработали ученые СФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, "искусственное Солнце", более чем на 90% повторяющее излучение небесного светила, найдет применение в сельском хозяйстве, индустрии моды и колористике. Результаты представлены в журнале Advanced Materials.Люди видят разнообразие красок мира благодаря тому, что солнечный свет содержит в себе все цвета. Когда он падает на различные объекты, часть света поглощается, а часть отражается, создавая цвет, который человек воспринимает, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Лампы накаливания, которые генерируют свет, близкий к солнечному, используют сегодня во многих отраслях. Однако у них есть ряд недостатков. Например, лампы занимают много места, а также неэффективно перерабатывают ток в свет из-за того, что большая часть электроэнергии уходит в тепловую, по этой причине их колбы всегда горячие.Специалисты СФУ с коллегами из Китая, Швейцарии и Сингапура учли минусы прошлых разработок и создали имитирующий солнечный свет люминофор (вещество, которое преобразует энергию в свет) на основе кальций-литиевого фосфата."Аналоги солнечного света получали и раньше, но другим путем, собирая вместе красный, зеленый, синий и другие люминофоры. Комплектуя их вместе в одном осветительном приборе, можно получить некое белое свечение. Однако физики стараются найти один образец, нанося который на диод, можно сразу получить искусственный солнечный свет", – объяснил доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.Таким образцом стала разработка международного коллектива исследователей. По словам экспертов, для достижения необходимого результата нужно покрыть синтезированным люминофором миниатюрные светодиоды, которые эффективно (до 50%) преобразовывают электричество в видимое излучение (воспринимаемое человеческим глазом)."Наш люминофор, хотя и отличается от природного солнечного излучения в инфракрасной области, предназначен именно для видимого спектра. И видимый спектр там на 95% совпадает с солнечным", – подчеркнул Молокеев.Он добавил, что для тестирования разработки ученые собрали специальное устройство и использовали нейросеть для достоверной классификации цвета. Точность определения цвета составила более 97%. Высокий результат был достигнут благодаря сверхширокополосному излучению, охватывающему весь видимый диапазон, что практически соответствует излучению Солнца.Как рассказали исследователи, люминофор можно использовать для определения реального цвета объекта без искажений в процессе окрашивания автомобилей и других изделий, а также в промышленном и мебельном дизайне.Кроме того, разработка может стать незаменимым "инструментом" фермеров, поскольку вкус плодов формируется только под солнечным светом или имитирующим его с максимальной точностью источником. Учитывая, что наши лампы на диодах теперь почти не уступают лампам накаливания в части спектра, можно ожидать, что такие устройства станут важными в фотонике — науке, изучающей применение света и фотонов.Российским исследованиям в области влияния солнечного излучения и других факторов космической погоды на околоземное космическое пространство и космическую деятельность также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", реализующийся при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.
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наука, университетская наука, космос - риа наука, китай, сингапур, сибирский федеральный университет, красноярск, россия, солнце
Наука, Наука, Университетская наука, Космос - РИА Наука, Китай, Сингапур, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, Солнце

Ученые зажгли "искусственное Солнце"

© Фото : пресс-служба СФУДоцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев
Доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : пресс-служба СФУ
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Новый источник излучения, имитирующий солнечный свет, разработали ученые СФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, "искусственное Солнце", более чем на 90% повторяющее излучение небесного светила, найдет применение в сельском хозяйстве, индустрии моды и колористике. Результаты представлены в журнале Advanced Materials.
Люди видят разнообразие красок мира благодаря тому, что солнечный свет содержит в себе все цвета. Когда он падает на различные объекты, часть света поглощается, а часть отражается, создавая цвет, который человек воспринимает, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).
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Лампы накаливания, которые генерируют свет, близкий к солнечному, используют сегодня во многих отраслях. Однако у них есть ряд недостатков. Например, лампы занимают много места, а также неэффективно перерабатывают ток в свет из-за того, что большая часть электроэнергии уходит в тепловую, по этой причине их колбы всегда горячие.
Специалисты СФУ с коллегами из Китая, Швейцарии и Сингапура учли минусы прошлых разработок и создали имитирующий солнечный свет люминофор (вещество, которое преобразует энергию в свет) на основе кальций-литиевого фосфата.
«
"Аналоги солнечного света получали и раньше, но другим путем, собирая вместе красный, зеленый, синий и другие люминофоры. Комплектуя их вместе в одном осветительном приборе, можно получить некое белое свечение. Однако физики стараются найти один образец, нанося который на диод, можно сразу получить искусственный солнечный свет", – объяснил доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.
© Фото : пресс-служба СФУОбразец источника излучения с "солнечным" спектром, разработанного в СФУ
Образец источника излучения с солнечным спектром, разработанного в СФУ
Образец источника излучения с "солнечным" спектром, разработанного в СФУ
© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 2
© Фото : пресс-служба СФУДоцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев
Доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев
Доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 2
Образец источника излучения с "солнечным" спектром, разработанного в СФУ
© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 2
Доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 2
Таким образцом стала разработка международного коллектива исследователей. По словам экспертов, для достижения необходимого результата нужно покрыть синтезированным люминофором миниатюрные светодиоды, которые эффективно (до 50%) преобразовывают электричество в видимое излучение (воспринимаемое человеческим глазом).
"Наш люминофор, хотя и отличается от природного солнечного излучения в инфракрасной области, предназначен именно для видимого спектра. И видимый спектр там на 95% совпадает с солнечным", – подчеркнул Молокеев.
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Он добавил, что для тестирования разработки ученые собрали специальное устройство и использовали нейросеть для достоверной классификации цвета. Точность определения цвета составила более 97%. Высокий результат был достигнут благодаря сверхширокополосному излучению, охватывающему весь видимый диапазон, что практически соответствует излучению Солнца.
Как рассказали исследователи, люминофор можно использовать для определения реального цвета объекта без искажений в процессе окрашивания автомобилей и других изделий, а также в промышленном и мебельном дизайне.
Кроме того, разработка может стать незаменимым "инструментом" фермеров, поскольку вкус плодов формируется только под солнечным светом или имитирующим его с максимальной точностью источником. Учитывая, что наши лампы на диодах теперь почти не уступают лампам накаливания в части спектра, можно ожидать, что такие устройства станут важными в фотонике — науке, изучающей применение света и фотонов.
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Российским исследованиям в области влияния солнечного излучения и других факторов космической погоды на околоземное космическое пространство и космическую деятельность также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", реализующийся при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.
 
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