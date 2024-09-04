https://ria.ru/20240904/nagrady-1970408949.html
Минобороны рассказало о награждении военных за освобождение Константиновки
Минобороны рассказало о награждении военных за освобождение Константиновки - РИА Новости, 04.09.2024
Минобороны рассказало о награждении военных за освобождение Константиновки
Личный состав 57-го мотострелкового полка, принимавшего участие в освобождении населенного пункта Константиновка на угледарском направлении в зоне СВО,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:43
2024-09-04T07:43
2024-09-04T07:43
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Личный состав 57-го мотострелкового полка, принимавшего участие в освобождении населенного пункта Константиновка на угледарском направлении в зоне СВО, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия, сообщили журналистам в Минобороны России. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, личный состав 57-го мотострелкового полка группировки, принимавший участие в освобождении населенного пункта, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия", - говорится в сообщении. В силовом ведомстве добавили, что военнослужащие "Южной" группировки войск ежедневно проявляют героизм и отвагу, невзирая на регулярные безуспешные попытки противника контратаковать и постоянную поддержку ВСУ со стороны Запада, шаг за шагом освобождают населенные пункты Донбасса от украинских неонацистов. Благодаря высококвалифицированной подготовке военнослужащих, противнику не удается получить господство ни в воздухе, ни на земле, отметили в МО. Константиновку освободили 30 августа.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970382783.html
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константиновка, россия, донбасс, вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ДНР
Минобороны рассказало о награждении военных за освобождение Константиновки
Мотострелки 57-го полка получили награды за освобождение Константиновки
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Личный состав 57-го мотострелкового полка, принимавшего участие в освобождении населенного пункта Константиновка на угледарском направлении в зоне СВО, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия, сообщили журналистам в Минобороны России.
"За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, личный состав 57-го мотострелкового полка группировки, принимавший участие в освобождении населенного пункта, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия", - говорится в сообщении.
В силовом ведомстве добавили, что военнослужащие "Южной" группировки войск ежедневно проявляют героизм и отвагу, невзирая на регулярные безуспешные попытки противника контратаковать и постоянную поддержку ВСУ
со стороны Запада, шаг за шагом освобождают населенные пункты Донбасса
от украинских неонацистов.
Благодаря высококвалифицированной подготовке военнослужащих, противнику не удается получить господство ни в воздухе, ни на земле, отметили в МО.
Константиновку освободили 30 августа.