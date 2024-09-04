https://ria.ru/20240904/nagrady-1970408949.html

Минобороны рассказало о награждении военных за освобождение Константиновки

Минобороны рассказало о награждении военных за освобождение Константиновки - РИА Новости, 04.09.2024

Минобороны рассказало о награждении военных за освобождение Константиновки

Личный состав 57-го мотострелкового полка, принимавшего участие в освобождении населенного пункта Константиновка на угледарском направлении в зоне СВО,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:43

2024-09-04T07:43

2024-09-04T07:43

специальная военная операция на украине

константиновка

россия

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Личный состав 57-го мотострелкового полка, принимавшего участие в освобождении населенного пункта Константиновка на угледарском направлении в зоне СВО, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия, сообщили журналистам в Минобороны России. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, личный состав 57-го мотострелкового полка группировки, принимавший участие в освобождении населенного пункта, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия", - говорится в сообщении. В силовом ведомстве добавили, что военнослужащие "Южной" группировки войск ежедневно проявляют героизм и отвагу, невзирая на регулярные безуспешные попытки противника контратаковать и постоянную поддержку ВСУ со стороны Запада, шаг за шагом освобождают населенные пункты Донбасса от украинских неонацистов. Благодаря высококвалифицированной подготовке военнослужащих, противнику не удается получить господство ни в воздухе, ни на земле, отметили в МО. Константиновку освободили 30 августа.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970382783.html

https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html

константиновка

россия

донбасс

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константиновка, россия, донбасс, вооруженные силы украины, днр