СМИ: наемники из Новой Зеландии воюют на территории Курской области
Spinoff: наемники из Новой Зеландии воюют на территории Курской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Наемники из Новой Зеландии воюют на территории Курской области, следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff.
Как отмечается в материале Spinoff, одним из наемников, проникшим на территорию Курской области, был новозеландец Ордан О'Брайен.
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"О'Брайен - новозеландский солдат в украинской армии. Сейчас он на грани опасности: Курск находится на территории России", - пишет портал. По его оценке, сейчас точное число новозеландцев-наемников на Украине неизвестно, но в 2023 году предполагалось, что в число наемников вступили "от 15 до 25 человек".
Подразделения ВСУ в 05:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.