https://ria.ru/20240904/musor-1970609628.html

Более 90 млн штрафов выписали в МО за незаконную перевозку мусора летом

Более 90 млн штрафов выписали в МО за незаконную перевозку мусора летом - РИА Новости, 04.09.2024

Более 90 млн штрафов выписали в МО за незаконную перевозку мусора летом

Более 90 миллионов штрафов выписали нарушителям за незаконную перевозку отходов в Московской области за лето. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:33

2024-09-04T18:33

2024-09-04T18:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 90 миллионов штрафов выписали нарушителям за незаконную перевозку отходов в Московской области за лето. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.В ведомстве подчеркнули, что благодаря камерам видеонаблюдения удалось выявить 1760 нелегальных перевозчиков мусора. Чаще всего фиксировались нарушения правил перевозки строительных отходов в Ленинском городском округе и на трассе Каширское шоссе.Отмечается, что для легальной перевозки строймусора необходимо получить талон на портале госуслуг.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)