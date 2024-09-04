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Более 90 млн штрафов выписали в МО за незаконную перевозку мусора летом
Более 90 млн штрафов выписали в МО за незаконную перевозку мусора летом - РИА Новости, 04.09.2024
Более 90 млн штрафов выписали в МО за незаконную перевозку мусора летом
Более 90 миллионов штрафов выписали нарушителям за незаконную перевозку отходов в Московской области за лето. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:33
2024-09-04T18:33
2024-09-04T18:33
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 90 миллионов штрафов выписали нарушителям за незаконную перевозку отходов в Московской области за лето. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.В ведомстве подчеркнули, что благодаря камерам видеонаблюдения удалось выявить 1760 нелегальных перевозчиков мусора. Чаще всего фиксировались нарушения правил перевозки строительных отходов в Ленинском городском округе и на трассе Каширское шоссе.Отмечается, что для легальной перевозки строймусора необходимо получить талон на портале госуслуг.
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