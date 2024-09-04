https://ria.ru/20240904/mumindzhanov-1970388456.html

Задержанный генерал Муминджанов очень давно не появлялся в доме в Воронеже

Задержанный генерал Муминджанов очень давно не появлялся в доме в Воронеже - РИА Новости, 04.09.2024

Задержанный генерал Муминджанов очень давно не появлялся в доме в Воронеже

Жительница дома в Воронеже, где находится квартира замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, рассказала РИА Новости, что помнит его,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:41

2024-09-04T03:41

2024-09-04T03:41

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россия

валерий муминджанов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости. Жительница дома в Воронеже, где находится квартира замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, рассказала РИА Новости, что помнит его, но очень давно не видела. Ранее СК РФ сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Источник РИА Новости сообщил, что чиновник был задержан в Воронеже. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Квартира, которая принадлежит замкомандующему Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову, находится в микрорайоне Военный городок в Воронеже. Панельный дом 1995 года постройки, внешне привлекательнее типовых советских хрущевок и брежневок. В подъездах разное количество этажей — пять, девять и семнадцать. Квартира Муминджанова находится в девятиэтажном подъезде. Корреспонденту РИА Новости удалось встретить одну из жительниц этого подъезда. Женщина спешила и была немногословна. Как выяснилось, ей практически нечего рассказать. "Да, он жил в нашем подъезде, но очень давно. Я уже не очень хорошо его помню. А что сейчас — не знаю, очень давно его тут не видела", — рассказала женщина, проживающая в подъезде Муминджанова. Позже удалось выяснить, что в квартире генерала живут две сестры среднеазиатской национальности, плохо говорящие по-русски. Одну из них удалось застать около подъезда, когда девушка возвращалась с работы. Внешне девушке около 25 лет. Она сказала, что живёт в этом подъезде, но какой номер квартиры, в которой она проживает, девушка назвать не смогла, сказала, что не понимает вопрос или побоялась на него отвечать. Поднявшись с ней на этаж, удалось понять по номеру квартиры, что именно она принадлежит Муминджанову. По пути только сказала, что живёт с сестрой, которая ещё не вернулась с работы. На вопрос, снимают ли они эту квартиру, девушка вовсе не ответила. Во дворе дома гуляли жители других подъездов дома Муминджанова. Но они даже не слышали о том, что одна из квартир их дома принадлежит высокопоставленному чиновнику Минобороны. "Мы тут каждый день утром и вечером гуляем с детьми. Если бы тут кого-то задержали — мы бы точно видели. А если бы тут жил кто-то высокопоставленный, то мы бы точно знали. Тут все друг друга знают, общаются, слух бы прошел очень быстро", — рассказала жительница дома Муминджанова. "Первый раз слышим, что тут кто-то такой жил. Мы бы знали. Вряд-ли он тут жил, тут квартиры недорогие, такие чиновники не будут в них жить", — добавила ещё одна соседка. В соседнем доме есть квартира, принадлежащая сыну Муминджанова. Однако на звонок в домофон никто не ответил.

https://ria.ru/20240903/popov-1970312631.html

https://ria.ru/20240831/delo-1969622769.html

https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967620757.html

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воронеж, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия