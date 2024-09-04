https://ria.ru/20240904/moskva-1970488539.html

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 04.09.2024

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, к 25 августа, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:54

2024-09-04T12:54

2024-09-04T12:54

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, к 25 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысяч объектов социальной сферы и 30,8 тысяч административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 25 августа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в конце апреля, сразу после отключения отопления. "В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на свыше 18 тысяч километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на почти 130 тысячах километров электрических, 8,9 тысячах километров газовых, порядка 13 тысячах километров водопроводных и 9,5 тысячах километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.

https://ria.ru/20240902/biryukov-1969990766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх, петр бирюков, моэк