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Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 04.09.2024
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Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 04.09.2024
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, к 25 августа, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:54
2024-09-04T12:54
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, к 25 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысяч объектов социальной сферы и 30,8 тысяч административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 25 августа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в конце апреля, сразу после отключения отопления. "В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на свыше 18 тысяч километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на почти 130 тысячах километров электрических, 8,9 тысячах километров газовых, порядка 13 тысячах километров водопроводных и 9,5 тысячах километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
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москва, жкх, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Петр Бирюков, МОЭК

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи в московской квартире
Кошка у батареи в московской квартире - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кошка у батареи в московской квартире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, к 25 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысяч объектов социальной сферы и 30,8 тысяч административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 25 августа", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в конце апреля, сразу после отключения отопления.
"В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на свыше 18 тысяч километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на почти 130 тысячах километров электрических, 8,9 тысячах километров газовых, порядка 13 тысячах километров водопроводных и 9,5 тысячах километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
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