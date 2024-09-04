https://ria.ru/20240904/moskva-1970435321.html
День промышленности в Москве вновь отметят забегом "Моспрома"
День промышленности в Москве вновь отметят забегом "Моспрома" - РИА Новости, 04.09.2024
День промышленности в Москве вновь отметят забегом "Моспрома"
Сотрудники промпредприятий, учащиеся специализированных вузов и ссузов и все желающие 28 сентября смогут принят участие в ежегодном бесплатном забеге в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:00
2024-09-04T10:00
2024-09-04T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Сотрудники промпредприятий, учащиеся специализированных вузов и ссузов и все желающие 28 сентября смогут принят участие в ежегодном бесплатном забеге в Лужниках, приуроченном к Дню московской промышленности, регистрация уже открыта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Столичный градоначальник Сергей Собянин учредил День московской промышленности в 2017 году. Датой выбрано 7 октября."Устойчивое развитие индустриального сектора столицы, бурный рост обрабатывающей промышленности стали возможны благодаря активному взаимодействию бизнеса и города, а также личному вкладу всех сотрудников заводов", – отметил Грабузов, слова которого приводят в ДИПП.Он добавил, что для укрепления партнерских связей между предприятиями, создания крепкого отраслевого сообщества город не первый год организовывает спортивные мероприятия. Так, в четвертом забеге "Моспрома" планируют принять участие более 3 тысяч человек.Министр добавил, что всего за эти годы в забегах поучаствовали свыше девяти тысяч человек.Подать заявку могут все желающие от 18 до 60 лет на три дистанции – один, пять и десять километров. Победители получат медали и кубки. Участникам нужно получить медсправку, уточнили в ДИПП.
https://ria.ru/20240902/moskva-1969916238.html
https://ria.ru/20240903/tekhspetsialnosti-1970097648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, сергей собянин, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Москва
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Сотрудники промпредприятий, учащиеся специализированных вузов и ссузов и все желающие 28 сентября смогут принят участие в ежегодном бесплатном забеге в Лужниках, приуроченном к Дню московской промышленности, регистрация уже открыта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Столичный градоначальник Сергей Собянин
учредил День московской промышленности в 2017 году. Датой выбрано 7 октября.
"Устойчивое развитие индустриального сектора столицы, бурный рост обрабатывающей промышленности стали возможны благодаря активному взаимодействию бизнеса и города, а также личному вкладу всех сотрудников заводов", – отметил Грабузов, слова которого приводят в ДИПП.
Он добавил, что для укрепления партнерских связей между предприятиями, создания крепкого отраслевого сообщества город не первый год организовывает спортивные мероприятия. Так, в четвертом забеге "Моспрома" планируют принять участие более 3 тысяч человек.
Министр добавил, что всего за эти годы в забегах поучаствовали свыше девяти тысяч человек.
Подать заявку могут все желающие от 18 до 60 лет на три дистанции – один, пять и десять километров. Победители получат медали и кубки. Участникам нужно получить медсправку, уточнили в ДИПП.