https://ria.ru/20240904/moskva-1970435321.html

День промышленности в Москве вновь отметят забегом "Моспрома"

День промышленности в Москве вновь отметят забегом "Моспрома" - РИА Новости, 04.09.2024

День промышленности в Москве вновь отметят забегом "Моспрома"

Сотрудники промпредприятий, учащиеся специализированных вузов и ссузов и все желающие 28 сентября смогут принят участие в ежегодном бесплатном забеге в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:00

2024-09-04T10:00

2024-09-04T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Сотрудники промпредприятий, учащиеся специализированных вузов и ссузов и все желающие 28 сентября смогут принят участие в ежегодном бесплатном забеге в Лужниках, приуроченном к Дню московской промышленности, регистрация уже открыта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Столичный градоначальник Сергей Собянин учредил День московской промышленности в 2017 году. Датой выбрано 7 октября."Устойчивое развитие индустриального сектора столицы, бурный рост обрабатывающей промышленности стали возможны благодаря активному взаимодействию бизнеса и города, а также личному вкладу всех сотрудников заводов", – отметил Грабузов, слова которого приводят в ДИПП.Он добавил, что для укрепления партнерских связей между предприятиями, создания крепкого отраслевого сообщества город не первый год организовывает спортивные мероприятия. Так, в четвертом забеге "Моспрома" планируют принять участие более 3 тысяч человек.Министр добавил, что всего за эти годы в забегах поучаствовали свыше девяти тысяч человек.Подать заявку могут все желающие от 18 до 60 лет на три дистанции – один, пять и десять километров. Победители получат медали и кубки. Участникам нужно получить медсправку, уточнили в ДИПП.

https://ria.ru/20240902/moskva-1969916238.html

https://ria.ru/20240903/tekhspetsialnosti-1970097648.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, сергей собянин, москва