https://ria.ru/20240904/molniya-1970377647.html

Молния повредила арку Константина рядом с Колизеем, сообщили СМИ

Молния повредила арку Константина рядом с Колизеем, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Молния повредила арку Константина рядом с Колизеем, сообщили СМИ

Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея, сообщило информационное агентство Adnkronos. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:16

2024-09-04T00:16

2024-09-04T02:06

рим

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РИМ, 4 сен - РИА Новости. Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея, сообщило информационное агентство Adnkronos.Во вторник на центр итальянской столицы обрушилась мощная гроза, вызвав затопления дорог и падение деревьев. Согласно фотографиям, опубликованном агентством, из-за попадания молнии от античного памятника откололись несколько каменных деталей. Руководство археологического парка Колизея, в чьем ведении находится арка Константина, заверило, что технические специалисты оперативно приступили к работе."Наши представители прибыли на место сразу после удара молнии. Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром", — сообщили в учреждении. Триумфальная арка была возведена по решению Сената в память о победе Константина над Максенцием в гражданском конфликте. Ее строительство велось с 312 по 315 года нашей эры. Для сооружения использовался мрамор, взятый с воздвигнутых ранее арок. Высота трехпролетного монумента составляет 21 метр.

https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html

https://ria.ru/20240727/molnii-1962311242.html

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рим