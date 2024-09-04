https://ria.ru/20240904/molniya-1970377647.html
Молния повредила арку Константина рядом с Колизеем, сообщили СМИ
Молния повредила арку Константина рядом с Колизеем, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Молния повредила арку Константина рядом с Колизеем, сообщили СМИ
Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея, сообщило информационное агентство Adnkronos. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:16
2024-09-04T00:16
2024-09-04T02:06
рим
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РИМ, 4 сен - РИА Новости. Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея, сообщило информационное агентство Adnkronos.Во вторник на центр итальянской столицы обрушилась мощная гроза, вызвав затопления дорог и падение деревьев. Согласно фотографиям, опубликованном агентством, из-за попадания молнии от античного памятника откололись несколько каменных деталей. Руководство археологического парка Колизея, в чьем ведении находится арка Константина, заверило, что технические специалисты оперативно приступили к работе."Наши представители прибыли на место сразу после удара молнии. Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром", — сообщили в учреждении. Триумфальная арка была возведена по решению Сената в память о победе Константина над Максенцием в гражданском конфликте. Ее строительство велось с 312 по 315 года нашей эры. Для сооружения использовался мрамор, взятый с воздвигнутых ранее арок. Высота трехпролетного монумента составляет 21 метр.
https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html
https://ria.ru/20240727/molnii-1962311242.html
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рим
Молния повредила арку Константина рядом с Колизеем, сообщили СМИ
Adnkronos: молния ударила в арку Константина в Риме и отколола фрагменты
РИМ, 4 сен - РИА Новости.
Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея, сообщило информационное агентство Adnkronos
.
Во вторник на центр итальянской столицы обрушилась мощная гроза, вызвав затопления дорог и падение деревьев. Согласно фотографиям, опубликованном агентством, из-за попадания молнии от античного памятника откололись несколько каменных деталей. Руководство археологического парка Колизея, в чьем ведении находится арка Константина, заверило, что технические специалисты оперативно приступили к работе.
"Наши представители прибыли на место сразу после удара молнии. Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром", — сообщили в учреждении.
Триумфальная арка была возведена по решению Сената в память о победе Константина над Максенцием в гражданском конфликте. Ее строительство велось с 312 по 315 года нашей эры. Для сооружения использовался мрамор, взятый с воздвигнутых ранее арок. Высота трехпролетного монумента составляет 21 метр.