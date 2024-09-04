https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970518166.html

Оппозиция Молдавии подала документы для участия в референдуме

Оппозиция Молдавии подала документы для участия в референдуме - РИА Новости, 04.09.2024

Оппозиция Молдавии подала документы для участия в референдуме

Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс", входящая в блок "Победа", подала документы в ЦИК для регистрации в качестве участника референдума о ероинтеграции с... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:37

2024-09-04T14:37

2024-09-04T14:37

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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс", входящая в блок "Победа", подала документы в ЦИК для регистрации в качестве участника референдума о ероинтеграции с позицией "против" включения в конституцию республики положения о внешнеполитическом курсе страны в сторону ЕС, сообщил лидер политформирования Алексей Лунгу. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" "Сегодня я с коллегами по партии "Шанс" подали документы в ЦИК для регистрации в качестве участника референдума о евроинтеграции 20 октября. Мы хотим ознакомить граждан Молдовы с альтернативной прозападному курсу властей точкой зрения. Действующая власть посредством подконтрольных СМИ на протяжении всего времени рассказывает, что евроинтеграция - это единственный путь для нашей Родины. Умалчивая, что впоследствии приведет к потере независимости Молдовы", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, продавливая интересы "западных заказчиков", власти пытаются не допустить оппозицию к участию в референдуме. "Партия "Шанс" считает, что граждане на референдуме должны высказаться против включения в конституцию Республики Молдова положения о внешнеполитическом курсе страны в сторону ЕС", - отметил Лунгу. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Илан Шор, лидер блока "Победа", не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html

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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, евросоюз