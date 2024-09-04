https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970514398.html
Молдавские оппозиционеры требуют аннулировать регистрацию Санду
Молдавские оппозиционеры требуют аннулировать регистрацию Санду - РИА Новости, 04.09.2024
Молдавские оппозиционеры требуют аннулировать регистрацию Санду
Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" подали в ЦИК республики жалобу на главу государства Майю Санду, требуя аннулирования регистрации ее в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:25
2024-09-04T14:25
2024-09-04T14:25
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" подали в ЦИК республики жалобу на главу государства Майю Санду, требуя аннулирования регистрации ее в качестве кандидата в президенты, а также инициативной группы в ее поддержку, сообщил лидер входящей в блока партии "Шанс" Алексей Лунгу. Центризбирком Молдавии 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента страны, выдвинутого от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). "Мы подали в ЦИК жалобу против регистрации Майи Санду в качестве кандидата в президенты и против регистрации ее инициативной группы, потому что нагло и безмерно ими используются административный ресурс. Группировка ПДС финансирует предвыборную кампанию Санду на десятки миллионов леев из госбюджета", - заявил Лунгу журналистам. Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240828/moldavija-1969081130.html
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970412354.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Молдавские оппозиционеры требуют аннулировать регистрацию Санду
Партия "Победа" подала в ЦИК Молдавии требование аннулировать регистрацию Санду
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" подали в ЦИК республики жалобу на главу государства Майю Санду, требуя аннулирования регистрации ее в качестве кандидата в президенты, а также инициативной группы в ее поддержку, сообщил лидер входящей в блока партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Центризбирком Молдавии 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента страны, выдвинутого от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
"Мы подали в ЦИК жалобу против регистрации Майи Санду в качестве кандидата в президенты и против регистрации ее инициативной группы, потому что нагло и безмерно ими используются административный ресурс. Группировка ПДС финансирует предвыборную кампанию Санду на десятки миллионов леев из госбюджета", - заявил Лунгу журналистам.
Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.