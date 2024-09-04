https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970462510.html

Молдавские граждане, проживающие в России, смогут проголосовать на выборах

Молдавские граждане, проживающие в России, смогут проголосовать на выборах - РИА Новости, 04.09.2024

Молдавские граждане, проживающие в России, смогут проголосовать на выборах

Москва не намерена чинить препятствия в организации голосования на выборах президента Молдавии гражданам страны, проживающим в России, количество избирательных... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:30

2024-09-04T11:30

2024-09-04T11:48

политика

россия

москва

молдавия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва не намерена чинить препятствия в организации голосования на выборах президента Молдавии гражданам страны, проживающим в России, количество избирательных участков ограничиваться не будет, кроме того, Россия готова принять необходимые меры для обеспечения безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что Россия ни в коем случае не намерена чинить препятствия в организации голосования, проживающих в нашей стране граждан Молдавии или каким-то образом ограничивать количество избирательных участков. Мы готовы принять необходимые меры и для обеспечения безопасности процесса волеизъявления, так же, как это было в предыдущие годы", - сказала Захарова на брифинге.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики пожелали 18 человек.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970412354.html

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политика, россия, москва, молдавия