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Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией - РИА Новости, 04.09.2024
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08:10 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970412354.html
Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией
Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией - РИА Новости, 04.09.2024
Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что выступает за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией, куда должны войти как... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:10
2024-09-04T08:10
молдавия
гагаузия
россия
илан шор
евразийский экономический союз
возрождение
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что выступает за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией, куда должны войти как Приднестровье, так и Гагаузия. "Я выступаю за создание федерации в республике Молдова. Молдова должна быть федерацией, куда должны зайти все, и Гагаузия, и Приднестровье. Каждый должен быть своим субъектом по примеру Российской Федерации. И каждый должен зайти на своих условиях, как в России", - сказал Шор на международном образовательном форуме "Лидеры Евразии". В Москве 21 апреля прошёл съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970268620.html
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молдавия, гагаузия, россия, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение
Молдавия, Гагаузия, Россия, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Возрождение
Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией

Лидер "Победы" выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что выступает за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией, куда должны войти как Приднестровье, так и Гагаузия.
"Я выступаю за создание федерации в республике Молдова. Молдова должна быть федерацией, куда должны зайти все, и Гагаузия, и Приднестровье. Каждый должен быть своим субъектом по примеру Российской Федерации. И каждый должен зайти на своих условиях, как в России", - сказал Шор на международном образовательном форуме "Лидеры Евразии".
В Москве 21 апреля прошёл съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
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МолдавияГагаузияРоссияИлан ШорЕвразийский экономический союзВозрождение
 
 
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