https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970412354.html

Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией

Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией - РИА Новости, 04.09.2024

Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что выступает за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией, куда должны войти как... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:10

2024-09-04T08:10

2024-09-04T08:10

молдавия

гагаузия

россия

илан шор

евразийский экономический союз

возрождение

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что выступает за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией, куда должны войти как Приднестровье, так и Гагаузия. "Я выступаю за создание федерации в республике Молдова. Молдова должна быть федерацией, куда должны зайти все, и Гагаузия, и Приднестровье. Каждый должен быть своим субъектом по примеру Российской Федерации. И каждый должен зайти на своих условиях, как в России", - сказал Шор на международном образовательном форуме "Лидеры Евразии". В Москве 21 апреля прошёл съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.

https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970268620.html

молдавия

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молдавия, гагаузия, россия, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение