"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
Политолог Тулянцев: Молдавия может войти в состав Румынии уже при Санду
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Михаил Катков. За полтора месяца до выборов президента Молдавии руководители ЕС принялись лично уговаривать избирателей утвердить на второй срок Майю Санду. Иначе, пугают они, Россия "сделает нечто плохое". О том, почему в Кишинев зачастили западные лидеры, — в материале РИА Новости.
Дорогие гости
В августе молдавскую столицу посетили канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Эстонии — Алар Карис, Литвы — Гитанас Науседа, Латвии — Эдгарс Ринкевичс. Глава Румынии Клаус Йоханнис прибыл туда в День румынского языка, причем встретили его с воинскими почестями. И все агитировали за Санду, поскольку она ведет страну в счастливое европейское будущее и защищает от ужасной России.
© Фото : Administrația PrezidențialăПрезидент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи
Президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи
"Хочу поздравить вас с историческими шагами, которые вы сделали в процессе интеграции в большую европейскую семью. Я знаю, что вы предпринимаете очень большие усилия, но выгода от евроинтеграции стоит того", — сказал Йоханнис, призвав союзников и дальше помогать Молдавии.
Науседа пообещал поделиться опытом Литвы по вступлению в ЕС и предостерег от тлетворного влияния Москвы. "По мере приближения выборов и референдума о членстве в ЕС Россия, несомненно, будет распространять дезинформацию и пропаганду, а также пытаться саботировать дальнейшую европейскую интеграцию страны другими способами", — заявил он.
Шольц выступил в том же духе: "Мы знаем, как пророссийские политики пытаются дестабилизировать вашу страну, особенно на фоне президентских выборов и вступления Молдавии в ЕС".
Прекрасная маркиза
Сама Санду твердит о засилье жалующихся на власть кандидатов, которые тем самым "хотят привлечь к себе внимание".
Но уверяет: "Кто угодно может выдвигаться, многие получили подписные листы в ЦИК. Все, кто соблюдает закон, имеют право баллотироваться".
Между тем оппозиция сообщает об административном давлении. В частности — один из претендентов на высший государственный пост журналистка Наталья Морарь. После официального выдвижения Национальный центр по борьбе с коррупцией потребовал экономическую и финансовую информацию по ее компании Media Sapiens за два года.
А депутату парламента Василию Боле и вовсе отказали в регистрации. "Все документы соответствовали закону и регламенту, но избирком пошел на прямое нарушение конституции и принципа свободы выбора", — возмущается он. Кандидату от блока "Победа" опального олигарха Илана Шора, призывающего Кишинев к сотрудничеству с Москвой, трудно было рассчитывать на что-либо другое.
ЦИК зарегистрировал инициативную группу бывшего премьер-министра (2001-2008 годы), руководителя партии "Будущее Молдавии" Василия Тарлева, а затем отменил собственное решение. Формулировка такая: нельзя быть "одновременно независимым кандидатом и лидером партии".
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Глас народа
По данным августовского опроса CBS Research, лидирует в предвыборной гонке Санду (за нее готовы проголосовать 35,5 процента). На втором месте — экс-генпрокурор Александр Стояногло (9,9 процента).
Примечательно, что он лишился должности с подачи нынешнего президента. Она, по его словам, требовала возбудить уголовные дела против лидеров крупнейших оппозиционных партий. Генпрокурор отказался, и вскоре его самого обвинили в коррупции и превышении полномочий. Ничего не доказали, ЕСПЧ признал увольнение незаконным, но в должности экс-генпрокурора так и не восстановили.
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло
Проблема еще и в том, что Стояногло — гагауз. Вряд ли президентом выберут представителя национального меньшинства.
Рейтинг председателя Нашей партии Ренато Усатого — 6,8 процента, бывшей главы Гагаузии Ирины Влах — 5,8, Боли — 4,4, бывшего премьера Иона Кику — три. При этом 25 процентов избирателей еще не определились с предпочтениями.
Как объяснил РИА Новости молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев, успех Санду обеспечивает государственная пропаганда, запугивающая людей "российской угрозой" и завлекающая "европейским будущим". А если оппозиция объединится, власти наверняка фальсифицируют результаты.
© Sputnik / Miroslav RotariЛидер Нашей партии Ренато Усатый
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лидер Нашей партии Ренато Усатый
"На самом деле без Санду Молдавия точно не станет антиевропейской или антироссийской. Появится возможность перезапустить демократические процессы. Ну а с Санду есть шанс лишиться государственности. Присоединение к Румынии никак не тождественно евроинтеграции", — объясняет политолог.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен, что внешнеполитический курс Кишинева не зависит от выборов.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
"Большинство противников президента не призывают к разрыву отношений с ЕС. Реальные претенденты на власть готовы двигаться по пути евроинтеграции, но осмотрительно, а не так односторонне, как Санду. Таким образом, можно ожидать тактические, а не стратегические изменения. Но западным лидерам нравится, как все происходит сейчас, поэтому они поддерживают понятного и полностью лояльного им политика", — рассуждает он.
Переизбрание Санду действительно может ускорить румынизацию страны, добавляет Денисов. А отношений с Россией сейчас попросту нет, и тут точно никаких подвижек ждать не стоит.