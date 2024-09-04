https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель

"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель - РИА Новости, 04.09.2024

"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель

За полтора месяца до выборов президента Молдавии руководители ЕС принялись лично уговаривать избирателей утвердить на второй срок Майю Санду. Иначе, пугают они, РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:00

2024-09-04T12:30

молдавия

россия

кишинев

гитанас науседа

майя санду

клаус йоханнис

европейский суд по правам человека (еспч)

евросоюз

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Михаил Катков. За полтора месяца до выборов президента Молдавии руководители ЕС принялись лично уговаривать избирателей утвердить на второй срок Майю Санду. Иначе, пугают они, Россия "сделает нечто плохое". О том, почему в Кишинев зачастили западные лидеры, — в материале РИА Новости.Дорогие гостиВ августе молдавскую столицу посетили канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Эстонии — Алар Карис, Литвы — Гитанас Науседа, Латвии — Эдгарс Ринкевичс. Глава Румынии Клаус Йоханнис прибыл туда в День румынского языка, причем встретили его с воинскими почестями. И все агитировали за Санду, поскольку она ведет страну в счастливое европейское будущее и защищает от ужасной России."Хочу поздравить вас с историческими шагами, которые вы сделали в процессе интеграции в большую европейскую семью. Я знаю, что вы предпринимаете очень большие усилия, но выгода от евроинтеграции стоит того", — сказал Йоханнис, призвав союзников и дальше помогать Молдавии.Науседа пообещал поделиться опытом Литвы по вступлению в ЕС и предостерег от тлетворного влияния Москвы. "По мере приближения выборов и референдума о членстве в ЕС Россия, несомненно, будет распространять дезинформацию и пропаганду, а также пытаться саботировать дальнейшую европейскую интеграцию страны другими способами", — заявил он.Шольц выступил в том же духе: "Мы знаем, как пророссийские политики пытаются дестабилизировать вашу страну, особенно на фоне президентских выборов и вступления Молдавии в ЕС".Прекрасная маркизаСама Санду твердит о засилье жалующихся на власть кандидатов, которые тем самым "хотят привлечь к себе внимание".Но уверяет: "Кто угодно может выдвигаться, многие получили подписные листы в ЦИК. Все, кто соблюдает закон, имеют право баллотироваться".Между тем оппозиция сообщает об административном давлении. В частности — один из претендентов на высший государственный пост журналистка Наталья Морарь. После официального выдвижения Национальный центр по борьбе с коррупцией потребовал экономическую и финансовую информацию по ее компании Media Sapiens за два года.А депутату парламента Василию Боле и вовсе отказали в регистрации. "Все документы соответствовали закону и регламенту, но избирком пошел на прямое нарушение конституции и принципа свободы выбора", — возмущается он. Кандидату от блока "Победа" опального олигарха Илана Шора, призывающего Кишинев к сотрудничеству с Москвой, трудно было рассчитывать на что-либо другое.ЦИК зарегистрировал инициативную группу бывшего премьер-министра (2001-2008 годы), руководителя партии "Будущее Молдавии" Василия Тарлева, а затем отменил собственное решение. Формулировка такая: нельзя быть "одновременно независимым кандидатом и лидером партии".Глас народаПо данным августовского опроса CBS Research, лидирует в предвыборной гонке Санду (за нее готовы проголосовать 35,5 процента). На втором месте — экс-генпрокурор Александр Стояногло (9,9 процента).Примечательно, что он лишился должности с подачи нынешнего президента. Она, по его словам, требовала возбудить уголовные дела против лидеров крупнейших оппозиционных партий. Генпрокурор отказался, и вскоре его самого обвинили в коррупции и превышении полномочий. Ничего не доказали, ЕСПЧ признал увольнение незаконным, но в должности экс-генпрокурора так и не восстановили.Проблема еще и в том, что Стояногло — гагауз. Вряд ли президентом выберут представителя национального меньшинства.Рейтинг председателя Нашей партии Ренато Усатого — 6,8 процента, бывшей главы Гагаузии Ирины Влах — 5,8, Боли — 4,4, бывшего премьера Иона Кику — три. При этом 25 процентов избирателей еще не определились с предпочтениями.Как объяснил РИА Новости молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев, успех Санду обеспечивает государственная пропаганда, запугивающая людей "российской угрозой" и завлекающая "европейским будущим". А если оппозиция объединится, власти наверняка фальсифицируют результаты."На самом деле без Санду Молдавия точно не станет антиевропейской или антироссийской. Появится возможность перезапустить демократические процессы. Ну а с Санду есть шанс лишиться государственности. Присоединение к Румынии никак не тождественно евроинтеграции", — объясняет политолог.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен, что внешнеполитический курс Кишинева не зависит от выборов."Большинство противников президента не призывают к разрыву отношений с ЕС. Реальные претенденты на власть готовы двигаться по пути евроинтеграции, но осмотрительно, а не так односторонне, как Санду. Таким образом, можно ожидать тактические, а не стратегические изменения. Но западным лидерам нравится, как все происходит сейчас, поэтому они поддерживают понятного и полностью лояльного им политика", — рассуждает он.Переизбрание Санду действительно может ускорить румынизацию страны, добавляет Денисов. А отношений с Россией сейчас попросту нет, и тут точно никаких подвижек ждать не стоит.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

https://ria.ru/20240413/moldaviya-1939397516.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, кишинев, гитанас науседа, майя санду, клаус йоханнис, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз, наша партия