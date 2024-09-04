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"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла - РИА Новости, 04.09.2024
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02:25 04.09.2024 (обновлено: 02:26 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/mokskiy_gidrouzel-1970384430.html
"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла
"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла - РИА Новости, 04.09.2024
"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла
Энерго-металлургический холдинг "Эн+" и правительство Бурятии в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:25
2024-09-04T02:26
владивосток
алексей цыденов
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг "Эн+" и правительство Бурятии в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при строительстве Мокского гидроузла, в частности, они подготовят дорожную карту реализации проекта, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. Подписи под документом поставили генеральный директор "Эн+" Владимир Колмогоров и глава Бурятии Алексей Цыденов. В рамках Мокского гидроузла предполагается построить две ГЭС на реке Витим - Мокскую ГЭС и ее контррегулятора Ивановскую ГЭС. Перспективная мощность станций - 1200 и 210 МВт соответственно. Согласно материалам компании, в рамках соглашения "Эн+" рассмотрит возможность финансирования проекта гидростанций, обеспечит участие представителей компании в работе проектного комитета и взаимодействие между участниками проекта. В свою очередь, правительство Бурятии предоставит "Эн+" необходимую документацию и обеспечит принятие решений для старта строительства, окажет организационную и регуляторную поддержку реализации проекта. Стороны также подготовят дорожную карту строительства двух ГЭС. "Проект Мокского гидроузла является важнейшим и для компании "Эн+", и для Бурятии. Две ГЭС позволят обеспечить энергоснабжение новых промышленных объектов, активизируют дорожное строительство и расширение транспортной инфраструктуры в регионе. В то же время Мокский гидроузел позволит "Эн+" нарастить долю зеленой генерации в портфеле и упрочит позиции компании в достижении целей "устойчивого развития", - сказал Колмогоров. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/jakutija-1970234320.html
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владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Алексей Цыденов, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла

"Эн+" и власти Бурятии создадут дорожную карту строительства Мокского гидроузла

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНазвание компании En+ Group на здании комплекса спортивных сооружений лыжного полигона в городе Дивногорске Красноярского края
Название компании En+ Group на здании комплекса спортивных сооружений лыжного полигона в городе Дивногорске Красноярского края - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Название компании En+ Group на здании комплекса спортивных сооружений лыжного полигона в городе Дивногорске Красноярского края. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг "Эн+" и правительство Бурятии в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при строительстве Мокского гидроузла, в частности, они подготовят дорожную карту реализации проекта, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
Подписи под документом поставили генеральный директор "Эн+" Владимир Колмогоров и глава Бурятии Алексей Цыденов.
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В рамках Мокского гидроузла предполагается построить две ГЭС на реке Витим - Мокскую ГЭС и ее контррегулятора Ивановскую ГЭС. Перспективная мощность станций - 1200 и 210 МВт соответственно.
Согласно материалам компании, в рамках соглашения "Эн+" рассмотрит возможность финансирования проекта гидростанций, обеспечит участие представителей компании в работе проектного комитета и взаимодействие между участниками проекта. В свою очередь, правительство Бурятии предоставит "Эн+" необходимую документацию и обеспечит принятие решений для старта строительства, окажет организационную и регуляторную поддержку реализации проекта. Стороны также подготовят дорожную карту строительства двух ГЭС.
"Проект Мокского гидроузла является важнейшим и для компании "Эн+", и для Бурятии. Две ГЭС позволят обеспечить энергоснабжение новых промышленных объектов, активизируют дорожное строительство и расширение транспортной инфраструктуры в регионе. В то же время Мокский гидроузел позволит "Эн+" нарастить долю зеленой генерации в портфеле и упрочит позиции компании в достижении целей "устойчивого развития", - сказал Колмогоров.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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