https://ria.ru/20240904/mokskiy_gidrouzel-1970384430.html

"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла

"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла - РИА Новости, 04.09.2024

"Эн+" и власти Бурятии подписали договор о строительстве Мокского гидроузла

Энерго-металлургический холдинг "Эн+" и правительство Бурятии в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T02:25

2024-09-04T02:25

2024-09-04T02:26

владивосток

алексей цыденов

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг "Эн+" и правительство Бурятии в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при строительстве Мокского гидроузла, в частности, они подготовят дорожную карту реализации проекта, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. Подписи под документом поставили генеральный директор "Эн+" Владимир Колмогоров и глава Бурятии Алексей Цыденов. В рамках Мокского гидроузла предполагается построить две ГЭС на реке Витим - Мокскую ГЭС и ее контррегулятора Ивановскую ГЭС. Перспективная мощность станций - 1200 и 210 МВт соответственно. Согласно материалам компании, в рамках соглашения "Эн+" рассмотрит возможность финансирования проекта гидростанций, обеспечит участие представителей компании в работе проектного комитета и взаимодействие между участниками проекта. В свою очередь, правительство Бурятии предоставит "Эн+" необходимую документацию и обеспечит принятие решений для старта строительства, окажет организационную и регуляторную поддержку реализации проекта. Стороны также подготовят дорожную карту строительства двух ГЭС. "Проект Мокского гидроузла является важнейшим и для компании "Эн+", и для Бурятии. Две ГЭС позволят обеспечить энергоснабжение новых промышленных объектов, активизируют дорожное строительство и расширение транспортной инфраструктуры в регионе. В то же время Мокский гидроузел позволит "Эн+" нарастить долю зеленой генерации в портфеле и упрочит позиции компании в достижении целей "устойчивого развития", - сказал Колмогоров. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/jakutija-1970234320.html

https://ria.ru/20240903/rets-1970194088.html

владивосток

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владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)