Рейтинг@Mail.ru
Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 04.09.2024 (обновлено: 09:41 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/mobilizatsiya-1970433094.html
Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон
Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон - РИА Новости, 04.09.2024
Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украине нужна... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:40
2024-09-04T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
франция
борис джонсон
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846733860_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a417991f2acd859b2db4d57368806a9.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украине нужна массовая мобилизация, так как "они ещё не призвали многих молодых людей". Пранкеры говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эммануэля Макрона Жака Аттали, видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров. "У них ещё не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они ещё не призвали многих своих молодых людей", - сказал Джонсон. Кроме того, по словам Джонсона, Украине нужно "лучшее оборудование".
украина
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846733860_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_72926b1274dd93f190ec9efca50fef43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, франция, борис джонсон, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Франция, Борис Джонсон, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон

Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что Украине нужна массовая мобилизация

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украине нужна массовая мобилизация, так как "они ещё не призвали многих молодых людей".
Пранкеры говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эммануэля Макрона Жака Аттали, видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.
"У них ещё не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они ещё не призвали многих своих молодых людей", - сказал Джонсон.
Кроме того, по словам Джонсона, Украине нужно "лучшее оборудование".
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияФранцияБорис ДжонсонВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала