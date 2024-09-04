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Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон
Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон - РИА Новости, 04.09.2024
Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украине нужна... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:40
2024-09-04T09:40
2024-09-04T09:41
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владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украине нужна массовая мобилизация, так как "они ещё не призвали многих молодых людей". Пранкеры говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эммануэля Макрона Жака Аттали, видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров. "У них ещё не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они ещё не призвали многих своих молодых людей", - сказал Джонсон. Кроме того, по словам Джонсона, Украине нужно "лучшее оборудование".
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Украине нужна массовая мобилизация, заявил Джонсон
Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что Украине нужна массовая мобилизация