Рейтинг@Mail.ru
Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 04.09.2024 (обновлено: 03:32 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/mjanma-1970387415.html
Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов
Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов - РИА Новости, 04.09.2024
Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов
Генеральная прокуратура России готова поделиться с Мьянмой практикой конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты, сообщил глава российского... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:31
2024-09-04T03:32
россия
мьянма
владивосток
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543449_0:152:3021:1851_1920x0_80_0_0_0894df03acac3c38a25ad4dbb42b92f6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура России готова поделиться с Мьянмой практикой конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты, сообщил глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов. В среду на полях Восточного экономического форума Краснов провел рабочую встречу с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы Сит Эем. "Мы осуществляем контроль за расходами и доходами государственных служащих. У нас наработана практика конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты. Мы готовы делиться нашим опытом с вами. Но нам интересны и ваши наработки", - сказал Краснов. Российский генпрокурор также пригласил специалистов Мьянмы принять участие в обучающих курсах, которые планируется провести на базе Генпрокуратуры России с 8 по 10 октября. По итогам встречи стороны подписали межведомственную программу сотрудничества. "Он (документ - ред.) станет основой для практической реализации подписанного ранее меморандума о взаимопонимании, будет способствовать укреплению межведомственных контактов на экспертном уровне, а также, безусловно, обмену передовым опытом", - добавил Краснов. По словам Сит Эя, программа сотрудничества рассчитана на три года и после ее подписания стороны смогут приступить к реализации совместных мероприятий. "Сфера нашей деятельности - это борьба с коррупцией. Что касается России, мы понимаем, что здесь накоплен больший опыт противодействия коррупции. Поэтому у нас большой интерес к этой сфере законодательства и обмену опытом. У нас хорошие перспективы в международной сфере, на международных площадках. Для нас большой интерес также представляют вопросы законодательства о защите прав свидетелей, людей, которые сообщают о коррупции", - отметил Сит Эй. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
https://ria.ru/20240805/myanma-1964061129.html
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963777334.html
россия
мьянма
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543449_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_d457f7c96736b83dc7831ce48e002e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мьянма, владивосток, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Мьянма, Владивосток, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов

Краснов: Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура России готова поделиться с Мьянмой практикой конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты, сообщил глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов.
В среду на полях Восточного экономического форума Краснов провел рабочую встречу с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы Сит Эем.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России
13 июня, 00:45
"Мы осуществляем контроль за расходами и доходами государственных служащих. У нас наработана практика конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты. Мы готовы делиться нашим опытом с вами. Но нам интересны и ваши наработки", - сказал Краснов.
Российский генпрокурор также пригласил специалистов Мьянмы принять участие в обучающих курсах, которые планируется провести на базе Генпрокуратуры России с 8 по 10 октября.
По итогам встречи стороны подписали межведомственную программу сотрудничества.
"Он (документ - ред.) станет основой для практической реализации подписанного ранее меморандума о взаимопонимании, будет способствовать укреплению межведомственных контактов на экспертном уровне, а также, безусловно, обмену передовым опытом", - добавил Краснов.
Партия USDP Мьянмы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Мьянме оценили опыт Госдумы в сфере формирования законов
5 августа, 07:35
По словам Сит Эя, программа сотрудничества рассчитана на три года и после ее подписания стороны смогут приступить к реализации совместных мероприятий.
"Сфера нашей деятельности - это борьба с коррупцией. Что касается России, мы понимаем, что здесь накоплен больший опыт противодействия коррупции. Поэтому у нас большой интерес к этой сфере законодательства и обмену опытом. У нас хорошие перспективы в международной сфере, на международных площадках. Для нас большой интерес также представляют вопросы законодательства о защите прав свидетелей, людей, которые сообщают о коррупции", - отметил Сит Эй.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Совфед обязал майнеров соблюдать антиотмывочное законодательство
2 августа, 20:45
 
РоссияМьянмаВладивостокИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала