https://ria.ru/20240904/mjanma-1970387415.html

Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов

Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов - РИА Новости, 04.09.2024

Россия поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов

Генеральная прокуратура России готова поделиться с Мьянмой практикой конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты, сообщил глава российского... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:31

2024-09-04T03:31

2024-09-04T03:32

россия

мьянма

владивосток

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура России готова поделиться с Мьянмой практикой конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты, сообщил глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов. В среду на полях Восточного экономического форума Краснов провел рабочую встречу с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы Сит Эем. "Мы осуществляем контроль за расходами и доходами государственных служащих. У нас наработана практика конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты. Мы готовы делиться нашим опытом с вами. Но нам интересны и ваши наработки", - сказал Краснов. Российский генпрокурор также пригласил специалистов Мьянмы принять участие в обучающих курсах, которые планируется провести на базе Генпрокуратуры России с 8 по 10 октября. По итогам встречи стороны подписали межведомственную программу сотрудничества. "Он (документ - ред.) станет основой для практической реализации подписанного ранее меморандума о взаимопонимании, будет способствовать укреплению межведомственных контактов на экспертном уровне, а также, безусловно, обмену передовым опытом", - добавил Краснов. По словам Сит Эя, программа сотрудничества рассчитана на три года и после ее подписания стороны смогут приступить к реализации совместных мероприятий. "Сфера нашей деятельности - это борьба с коррупцией. Что касается России, мы понимаем, что здесь накоплен больший опыт противодействия коррупции. Поэтому у нас большой интерес к этой сфере законодательства и обмену опытом. У нас хорошие перспективы в международной сфере, на международных площадках. Для нас большой интерес также представляют вопросы законодательства о защите прав свидетелей, людей, которые сообщают о коррупции", - отметил Сит Эй. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html

https://ria.ru/20240805/myanma-1964061129.html

https://ria.ru/20240802/sovfed-1963777334.html

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мьянма

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россия, мьянма, владивосток, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)