https://ria.ru/20240904/mizulina-1970552096.html

Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком

Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком - РИА Новости, 04.09.2024

Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком

Добавлен последний абзац. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:04

2024-09-04T16:04

2024-09-04T16:04

здоровье - общество

надым

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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Добавлен последний абзац. МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила обращение в прокуратуру РФ после случая на концерте певицы Mia Boyka (Мария Бойко), пошутившей над ребенком. Исполнительницы Mia Boyka на своем концерте в Надыме решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных). "Как сообщают СМИ, мама девочки, которую публично унизила блогерша, написала заявление в полицию. Правильно сделала. Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Кроме того, Мизулина также добавила, что готова оказать семье любую поддержку, в том числе, взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется. В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости подтвердили, что мама девочки подала заявление. "Второго сентября в отдел полиции Надыма поступило заявление от местной жительницы, в котором она просит провести проверку по факту оскорбления ее дочери на массовом мероприятии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240807/mizulina-1964676339.html

https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html

надым

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здоровье - общество, надым, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета