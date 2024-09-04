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Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком
Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком - РИА Новости, 04.09.2024
Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком
Добавлен последний абзац. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:04
2024-09-04T16:04
2024-09-04T16:04
здоровье - общество
надым
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екатерина мизулина
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Добавлен последний абзац. МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила обращение в прокуратуру РФ после случая на концерте певицы Mia Boyka (Мария Бойко), пошутившей над ребенком. Исполнительницы Mia Boyka на своем концерте в Надыме решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных). "Как сообщают СМИ, мама девочки, которую публично унизила блогерша, написала заявление в полицию. Правильно сделала. Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Кроме того, Мизулина также добавила, что готова оказать семье любую поддержку, в том числе, взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется. В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости подтвердили, что мама девочки подала заявление. "Второго сентября в отдел полиции Надыма поступило заявление от местной жительницы, в котором она просит провести проверку по факту оскорбления ее дочери на массовом мероприятии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение", – сказала собеседница агентства.
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здоровье - общество, надым, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Здоровье - Общество, Надым, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком
Глава "Лиги безопасного интернета" Мизулина направила заявление в прокуратуру
Добавлен последний абзац.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила обращение в прокуратуру РФ после случая на концерте певицы Mia Boyka (Мария Бойко), пошутившей над ребенком.
Исполнительницы Mia Boyka на своем концерте в Надыме решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных).
"Как сообщают СМИ, мама девочки, которую публично унизила блогерша, написала заявление в полицию. Правильно сделала. Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Кроме того, Мизулина также добавила, что готова оказать семье любую поддержку, в том числе, взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется.
В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости подтвердили, что мама девочки подала заявление. "Второго сентября в отдел полиции Надыма поступило заявление от местной жительницы, в котором она просит провести проверку по факту оскорбления ее дочери на массовом мероприятии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение", – сказала собеседница агентства.