https://ria.ru/20240904/mishustin-1970540989.html
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов - РИА Новости, 04.09.2024
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов
Кабмин выделит более 10 миллиардов рублей для девяти российских регионов на решение социально значимых задач, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:35
2024-09-04T15:35
2024-09-04T15:35
экономика
россия
камчатский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кабмин выделит более 10 миллиардов рублей для девяти российских регионов на решение социально значимых задач, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Окажем дополнительную поддержку девяти российским субъектам на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Средства получат республики: Алтай, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува и Хакасия, также Камчатский край и три области – Орловская, Еврейская Автономная и Ульяновская. Они смогут использовать финансы на обеспечение сбалансированности бюджетов, решить целый ряд социально значимых задач для жизни людей и развития этих регионов", - сказал он на заседании кабмина.
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экономика, россия, камчатский край, михаил мишустин
Экономика, Россия, Камчатский край, Михаил Мишустин
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов
Мишустин: более десяти миллиардов рублей выделят для девяти регионов России