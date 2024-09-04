Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/mishustin-1970540989.html
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов - РИА Новости, 04.09.2024
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов
Кабмин выделит более 10 миллиардов рублей для девяти российских регионов на решение социально значимых задач, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:35
2024-09-04T15:35
экономика
россия
камчатский край
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кабмин выделит более 10 миллиардов рублей для девяти российских регионов на решение социально значимых задач, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Окажем дополнительную поддержку девяти российским субъектам на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Средства получат республики: Алтай, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува и Хакасия, также Камчатский край и три области – Орловская, Еврейская Автономная и Ульяновская. Они смогут использовать финансы на обеспечение сбалансированности бюджетов, решить целый ряд социально значимых задач для жизни людей и развития этих регионов", - сказал он на заседании кабмина.
https://ria.ru/20240904/putin-1970493454.html
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_18fd7e7e8d6db3e9f172b0c90cb06242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, камчатский край, михаил мишустин
Экономика, Россия, Камчатский край, Михаил Мишустин
Правительство выделит более десяти миллиардов рублей для девяти регионов

Мишустин: более десяти миллиардов рублей выделят для девяти регионов России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кабмин выделит более 10 миллиардов рублей для девяти российских регионов на решение социально значимых задач, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Окажем дополнительную поддержку девяти российским субъектам на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Средства получат республики: Алтай, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува и Хакасия, также Камчатский край и три области – Орловская, Еврейская Автономная и Ульяновская. Они смогут использовать финансы на обеспечение сбалансированности бюджетов, решить целый ряд социально значимых задач для жизни людей и развития этих регионов", - сказал он на заседании кабмина.
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин
Вчера, 13:11
 
ЭкономикаРоссияКамчатский крайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала