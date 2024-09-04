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Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты - РИА Новости, 04.09.2024
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15:25 04.09.2024 (обновлено: 15:36 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/mishustin-1970536479.html
Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты
Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты - РИА Новости, 04.09.2024
Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты
Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:25
2024-09-04T15:36
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах, нельзя добиться развития страны. А также отметил, что нужно прежде всего обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов."Правительство реализует для этого широкий комплекс мер, среди них программа образовательного кредитования со ставкой 3% годовых. Сейчас оформить заем с государственной поддержкой можно на оплату обучения в вузе или колледже, на такие цели ранее направили уже порядка 2 миллиардов рублей. Теперь дополнительно выделим еще свыше 1 миллиарда рублей, что позволит помочь более чем 145 тысячам студентам за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты для молодежи", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
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россия, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты

Мишустин: на образовательное кредитование выделят свыше 1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах, нельзя добиться развития страны. А также отметил, что нужно прежде всего обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов.
"Правительство реализует для этого широкий комплекс мер, среди них программа образовательного кредитования со ставкой 3% годовых. Сейчас оформить заем с государственной поддержкой можно на оплату обучения в вузе или колледже, на такие цели ранее направили уже порядка 2 миллиардов рублей. Теперь дополнительно выделим еще свыше 1 миллиарда рублей, что позволит помочь более чем 145 тысячам студентам за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты для молодежи", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков во время встречи. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Мишустин заявил о важности льгот для участников СВО
3 сентября, 10:49
 
РоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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