https://ria.ru/20240904/mishustin-1970536479.html

Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты

Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты - РИА Новости, 04.09.2024

Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты

Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:25

2024-09-04T15:25

2024-09-04T15:36

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах, нельзя добиться развития страны. А также отметил, что нужно прежде всего обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов."Правительство реализует для этого широкий комплекс мер, среди них программа образовательного кредитования со ставкой 3% годовых. Сейчас оформить заем с государственной поддержкой можно на оплату обучения в вузе или колледже, на такие цели ранее направили уже порядка 2 миллиардов рублей. Теперь дополнительно выделим еще свыше 1 миллиарда рублей, что позволит помочь более чем 145 тысячам студентам за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты для молодежи", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240903/mishustin-1970180459.html

россия

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россия, михаил мишустин, владимир путин