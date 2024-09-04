Правительство выделит дополнительные средства на образовательные кредиты
Мишустин: на образовательное кредитование выделят свыше 1 миллиарда рублей
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах, нельзя добиться развития страны. А также отметил, что нужно прежде всего обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов.
"Правительство реализует для этого широкий комплекс мер, среди них программа образовательного кредитования со ставкой 3% годовых. Сейчас оформить заем с государственной поддержкой можно на оплату обучения в вузе или колледже, на такие цели ранее направили уже порядка 2 миллиардов рублей. Теперь дополнительно выделим еще свыше 1 миллиарда рублей, что позволит помочь более чем 145 тысячам студентам за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты для молодежи", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
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