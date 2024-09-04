https://ria.ru/20240904/minprirody-1970409792.html
Минприроды оценило ситуацию с лесными пожарами в России летом
Минприроды оценило ситуацию с лесными пожарами в России летом - РИА Новости, 04.09.2024
Минприроды оценило ситуацию с лесными пожарами в России летом
Ситуация с лесными пожарами в России летом была непростой, особенно на Дальнем Востоке, сейчас пик пожароопасного сезона пройден, обстановка стабилизировалась,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:49
2024-09-04T07:49
2024-09-04T07:49
дальний восток
россия
забайкальский край
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948331572_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_8119e0605561cf66c2b7dba73a749191.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России летом была непростой, особенно на Дальнем Востоке, сейчас пик пожароопасного сезона пройден, обстановка стабилизировалась, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "В целом по стране лесопожарная обстановка сейчас стабилизировалась, летний пик пожароопасного сезона пройден. Лето выдалось непростым, особенно на Дальнем Востоке. Здесь фиксировалась основная горимость: стояла аномально жаркая погода с порывами ветра и сухими грозами", - сказал Козлов. По его словам, большая часть лесных пожаров на Дальнем Востоке приходилась на труднодоступную местность, где тушить возгорание можно было только ручным способом. "Важно, что пострадавших от пожаров нет", - добавил министр. Козлов отметил, что возгораний за сутки фиксируется уже гораздо меньше, но режим ЧС федерального уровня пока действует в Забайкальском крае и Якутии. В этих регионах сейчас работают 1150 человек, включая федеральный резерв Авиалесоохраны. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969893921.html
https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, забайкальский край, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Россия, Забайкальский край, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минприроды оценило ситуацию с лесными пожарами в России летом
Глава Минприроды Козлов: летний пик пожароопасного сезона пройден
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России летом была непростой, особенно на Дальнем Востоке, сейчас пик пожароопасного сезона пройден, обстановка стабилизировалась, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"В целом по стране лесопожарная обстановка сейчас стабилизировалась, летний пик пожароопасного сезона пройден. Лето выдалось непростым, особенно на Дальнем Востоке. Здесь фиксировалась основная горимость: стояла аномально жаркая погода с порывами ветра и сухими грозами", - сказал Козлов.
По его словам, большая часть лесных пожаров на Дальнем Востоке приходилась на труднодоступную местность, где тушить возгорание можно было только ручным способом.
"Важно, что пострадавших от пожаров нет", - добавил министр.
Козлов отметил, что возгораний за сутки фиксируется уже гораздо меньше, но режим ЧС федерального уровня пока действует в Забайкальском крае и Якутии. В этих регионах сейчас работают 1150 человек, включая федеральный резерв Авиалесоохраны.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.