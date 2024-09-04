https://ria.ru/20240904/minprirody-1970392973.html

В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие"

В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие" - РИА Новости, 04.09.2024

В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие"

Переход от нацпроекта "Экология", реализация которого завершится в 2024 году, к обновленному нацпроекту "Экологическое благополучие" будет плавным, заложен... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:57

2024-09-04T04:57

2024-09-04T04:57

россия

владивосток

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Переход от нацпроекта "Экология", реализация которого завершится в 2024 году, к обновленному нацпроекту "Экологическое благополучие" будет плавным, заложен хороший фундамент для продолжения мероприятий, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Конечно, это будет не резкий переход, не так, что один проект закончился, второй заработал. Все процессы будут взаимосвязаны, одни мероприятия плавно перетекают в другие... Нынешний нацпроект заложил хороший фундамент для нового со всеми плюсами и ошибками, которые были в том числе", - сказал Козлов на пресс-конференции ВЭФ "Экологическое благополучие и экономическая независимость". Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах, в который войдут шесть направлений: федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/minprirody-1970391797.html

https://ria.ru/20240904/svalki-1970391645.html

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россия, владивосток, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, владимир путин, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)