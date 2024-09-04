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В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие" - РИА Новости, 04.09.2024
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04:57 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/minprirody-1970392973.html
В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие"
В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие" - РИА Новости, 04.09.2024
В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие"
Переход от нацпроекта "Экология", реализация которого завершится в 2024 году, к обновленному нацпроекту "Экологическое благополучие" будет плавным, заложен... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:57
2024-09-04T04:57
россия
владивосток
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Переход от нацпроекта "Экология", реализация которого завершится в 2024 году, к обновленному нацпроекту "Экологическое благополучие" будет плавным, заложен хороший фундамент для продолжения мероприятий, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Конечно, это будет не резкий переход, не так, что один проект закончился, второй заработал. Все процессы будут взаимосвязаны, одни мероприятия плавно перетекают в другие... Нынешний нацпроект заложил хороший фундамент для нового со всеми плюсами и ошибками, которые были в том числе", - сказал Козлов на пресс-конференции ВЭФ "Экологическое благополучие и экономическая независимость". Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах, в который войдут шесть направлений: федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/minprirody-1970391797.html
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россия, владивосток, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, владимир путин, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минприроды описали переход к нацпроекту "Экологическое благополучие"

Минприроды: переход к нацпроекту "Экологическое благополучие" будет плавным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Переход от нацпроекта "Экология", реализация которого завершится в 2024 году, к обновленному нацпроекту "Экологическое благополучие" будет плавным, заложен хороший фундамент для продолжения мероприятий, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Конечно, это будет не резкий переход, не так, что один проект закончился, второй заработал. Все процессы будут взаимосвязаны, одни мероприятия плавно перетекают в другие... Нынешний нацпроект заложил хороший фундамент для нового со всеми плюсами и ошибками, которые были в том числе", - сказал Козлов на пресс-конференции ВЭФ "Экологическое благополучие и экономическая независимость".
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"
04:45
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах, в который войдут шесть направлений: федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Глава Минприроды назвал проект по уборке свалок важнейшим
04:43
 
РоссияВладивостокАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетВладимир ПутинЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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