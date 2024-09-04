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Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды" - РИА Новости, 04.09.2024
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04:45 04.09.2024 (обновлено: 06:27 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/minprirody-1970391797.html
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды" - РИА Новости, 04.09.2024
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"
Минприроды РФ разработало второй этап программы "Геология: Возрождение легенды" и сделает акцент на геологоразведке Дальнего Востока и Сибири, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:45
2024-09-04T06:27
александр козлов (глава минприроды)
россия
дальний восток
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минприроды РФ разработало второй этап программы "Геология: Возрождение легенды" и сделает акцент на геологоразведке Дальнего Востока и Сибири, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума."Запуская первый этап "Геологии: возрождение легенды", мы понимали, что нужен будет и второй этап. Он разработан. В нём акцент сделан на Дальневосточном и Сибирском федеральном округе. Горизонт - до 2030 года", - сказал он."Традиционное сырье мы, конечно, не забываем. Это золото, алмазы, угольные месторождения", - добавил Козлов.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия
дальний восток
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александр козлов (глава минприроды), россия, дальний восток, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, Дальний Восток, Владивосток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"

Козлов: Минприроды создало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минприроды РФ разработало второй этап программы "Геология: Возрождение легенды" и сделает акцент на геологоразведке Дальнего Востока и Сибири, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума.
«
"Запуская первый этап "Геологии: возрождение легенды", мы понимали, что нужен будет и второй этап. Он разработан. В нём акцент сделан на Дальневосточном и Сибирском федеральном округе. Горизонт - до 2030 года", - сказал он.
"Традиционное сырье мы, конечно, не забываем. Это золото, алмазы, угольные месторождения", - добавил Козлов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Глава Минприроды назвал проект по уборке свалок важнейшим
04:43
 
Александр Козлов (глава Минприроды)РоссияДальний ВостокВладивостокМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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