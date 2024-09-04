https://ria.ru/20240904/minprirody-1970391797.html
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды" - РИА Новости, 04.09.2024
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"
Минприроды РФ разработало второй этап программы "Геология: Возрождение легенды" и сделает акцент на геологоразведке Дальнего Востока и Сибири, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:45
2024-09-04T04:45
2024-09-04T06:27
александр козлов (глава минприроды)
россия
дальний восток
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766126104_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_39d95689163c79d05ace970872eea59c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минприроды РФ разработало второй этап программы "Геология: Возрождение легенды" и сделает акцент на геологоразведке Дальнего Востока и Сибири, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума."Запуская первый этап "Геологии: возрождение легенды", мы понимали, что нужен будет и второй этап. Он разработан. В нём акцент сделан на Дальневосточном и Сибирском федеральном округе. Горизонт - до 2030 года", - сказал он."Традиционное сырье мы, конечно, не забываем. Это золото, алмазы, угольные месторождения", - добавил Козлов.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/svalki-1970391645.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766126104_0:0:2619:1964_1920x0_80_0_0_d50b459db597dfdbb26f79bbc9a00bb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр козлов (глава минприроды), россия, дальний восток, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, Дальний Восток, Владивосток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"
Козлов: Минприроды создало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"