https://ria.ru/20240904/minprirody-1970391797.html

Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"

Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды" - РИА Новости, 04.09.2024

Минприроды разработало II этап программы "Геология: Возрождение легенды"

Минприроды РФ разработало второй этап программы "Геология: Возрождение легенды" и сделает акцент на геологоразведке Дальнего Востока и Сибири, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:45

2024-09-04T04:45

2024-09-04T06:27

александр козлов (глава минприроды)

россия

дальний восток

владивосток

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минприроды РФ разработало второй этап программы "Геология: Возрождение легенды" и сделает акцент на геологоразведке Дальнего Востока и Сибири, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума."Запуская первый этап "Геологии: возрождение легенды", мы понимали, что нужен будет и второй этап. Он разработан. В нём акцент сделан на Дальневосточном и Сибирском федеральном округе. Горизонт - до 2030 года", - сказал он."Традиционное сырье мы, конечно, не забываем. Это золото, алмазы, угольные месторождения", - добавил Козлов.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/svalki-1970391645.html

россия

дальний восток

владивосток

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александр козлов (глава минприроды), россия, дальний восток, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)