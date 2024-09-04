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В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:00

2024-09-04T18:00

2024-09-04T18:00

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безопасность

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черноморский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны РФ. "Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

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