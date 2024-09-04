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В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
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18:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/minoborony-1970602680.html
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:00
2024-09-04T18:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
черноморский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны РФ. "Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, черное море, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Черноморский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Минобороны: морская авиация уничтожила четыре безэкипажных катера в Черном море

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолеты Черноморского флота
Вертолеты Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолеты Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны РФ.
"Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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