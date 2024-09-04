Российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС
Минобороны: вблизи ЗАЭС обнаружены боеприпасы от обстрелов ВСУ
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и специалисты агентства подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни ЗАЭС маловероятно, сообщило Минобороны РФ.
В среду прошла плановая 22-я ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которую провел Гросси.
"В ходе ротации директор МАГАТЭ Гросси посетил башенную градирню номер 1, которую вооруженные силы Украины атаковали 11 августа сего года с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно", - говорится в сообщении министерства.
Оборонное ведомство также сообщило, что в районе перехода наблюдателей при осмотре дороги российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Лихачев, ранее комментируя произошедшее, не исключил, что градирню придется заменить.