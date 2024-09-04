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Российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 04.09.2024 (обновлено: 17:49 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/minoborony-1970584597.html
Российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС
Российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и специалисты агентства подтвердили, что нахождение источника... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:27
2024-09-04T17:49
россия
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и специалисты агентства подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни ЗАЭС маловероятно, сообщило Минобороны РФ.В среду прошла плановая 22-я ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которую провел Гросси."В ходе ротации директор МАГАТЭ Гросси посетил башенную градирню номер 1, которую вооруженные силы Украины атаковали 11 августа сего года с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно", - говорится в сообщении министерства.Оборонное ведомство также сообщило, что в районе перехода наблюдателей при осмотре дороги российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Лихачев, ранее комментируя произошедшее, не исключил, что градирню придется заменить.
https://ria.ru/20240904/grossja-1970594515.html
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россия, запорожская область, энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС

Минобороны: вблизи ЗАЭС обнаружены боеприпасы от обстрелов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и специалисты агентства подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни ЗАЭС маловероятно, сообщило Минобороны РФ.
В среду прошла плановая 22-я ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которую провел Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС
Вчера, 17:42
"В ходе ротации директор МАГАТЭ Гросси посетил башенную градирню номер 1, которую вооруженные силы Украины атаковали 11 августа сего года с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно", - говорится в сообщении министерства.
Оборонное ведомство также сообщило, что в районе перехода наблюдателей при осмотре дороги российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Лихачев, ранее комментируя произошедшее, не исключил, что градирню придется заменить.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Росатом" будет добиваться, чтобы виновники нападения на ЗАЭС были названы
Вчера, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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