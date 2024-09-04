https://ria.ru/20240904/minoborony-1970519462.html

ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными

ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными - РИА Новости, 04.09.2024

ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными

Украинские военные массово бросились в бегство при освобождении российскими войсками села Пречистовка в ДНР, это удалось зафиксировать с помощью дронов,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:43

2024-09-04T14:43

2024-09-04T15:44

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские военные массово бросились в бегство при освобождении российскими войсками села Пречистовка в ДНР, это удалось зафиксировать с помощью дронов, сообщило Министерство обороны."При освобождении населенного пункта Пречистовка подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, солдаты армии противника массово бежали в направлении Золотая Нива — Шахтерское, бросив на поле боя раненых товарищей. Это зафиксировало подразделение БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Восток".Ранее в среду Минобороны сообщило об освобождении сел Карловка и Пречистовка в ДНР. Последнее взяла под контроль группировка "Восток". Ее подразделения также поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады украинской армии и 117-й бригады теробороны, а также отразили одну контратаку.

https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

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Бегство украинских военных в районе Пречистовки в ДНР Подразделения 58-й бригады ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении российскими войсками Пречистовки в ДНР, сообщило Минобороны. 2024-09-04T14:43 true PT0M25S

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность