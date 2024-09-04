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ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными - РИА Новости, 04.09.2024
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14:43 04.09.2024 (обновлено: 15:44 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/minoborony-1970519462.html
ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными
ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными - РИА Новости, 04.09.2024
ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными
Украинские военные массово бросились в бегство при освобождении российскими войсками села Пречистовка в ДНР, это удалось зафиксировать с помощью дронов,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:43
2024-09-04T15:44
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские военные массово бросились в бегство при освобождении российскими войсками села Пречистовка в ДНР, это удалось зафиксировать с помощью дронов, сообщило Министерство обороны."При освобождении населенного пункта Пречистовка подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, солдаты армии противника массово бежали в направлении Золотая Нива — Шахтерское, бросив на поле боя раненых товарищей. Это зафиксировало подразделение БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Восток".Ранее в среду Минобороны сообщило об освобождении сел Карловка и Пречистовка в ДНР. Последнее взяла под контроль группировка "Восток". Ее подразделения также поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады украинской армии и 117-й бригады теробороны, а также отразили одну контратаку.
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Бегство украинских военных в районе Пречистовки в ДНР
Подразделения 58-й бригады ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении российскими войсками Пречистовки в ДНР, сообщило Минобороны.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Безопасность
ВСУ спасались бегством при освобождении Пречистовки российскими военными

МО РФ: ВСУ массово бросились в бегство при освобождении ВС России Пречистовки

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские военные массово бросились в бегство при освобождении российскими войсками села Пречистовка в ДНР, это удалось зафиксировать с помощью дронов, сообщило Министерство обороны.
"При освобождении населенного пункта Пречистовка подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаОсвобожденное село Пречистовка в ДНР
Освобожденное село Пречистовка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Пречистовка в ДНР
Как уточнили в ведомстве, солдаты армии противника массово бежали в направлении Золотая Нива — Шахтерское, бросив на поле боя раненых товарищей. Это зафиксировало подразделение БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Восток".

Пречистовка находится на трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой ВСУ снабжают группировку, обороняющую Угледар. Освобождение этого населенного пункта позволит российским военным зайти в тыл противника, а также развить наступление на Великую Новоселку. Помимо этого, открывается возможность развить наступление на Новоукраинку и Богоявленку.

Ранее в среду Минобороны сообщило об освобождении сел Карловка и Пречистовка в ДНР. Последнее взяла под контроль группировка "Восток". Ее подразделения также поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады украинской армии и 117-й бригады теробороны, а также отразили одну контратаку.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаБезопасность
 
 
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