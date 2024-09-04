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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

ВСУ потеряли за сутки более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:12

2024-09-04T12:12

2024-09-04T12:18

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров и Селидово ДНР и отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили более 480 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)