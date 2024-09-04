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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:12
2024-09-04T12:12
2024-09-04T12:18
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров и Селидово ДНР и отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили более 480 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 480 военных в зоне ответственности "Центра"