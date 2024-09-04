https://ria.ru/20240904/minoborony-1970471964.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Золочева, Гоптовки, Александровки и Великих Проходов в Харьковской области,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:09

2024-09-04T12:09

2024-09-04T12:20

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Золочева, Гоптовки, Александровки и Великих Проходов в Харьковской области, потери противника составили до 75 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 23-й и 25-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Гоптовка, Александровка и Великие Проходы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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