ВС России освободили два села в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" полностью освободила Карловку в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Карловка и Пречистовка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Карловка расположена на дороге у Карловского водохранилища. Взятие под контроль этого села серьезно осложняет логистику ВСУ на всем Донецком направлении. Успех здесь позволит отодвинуть артиллерийские позиции украинской армии на расстояние 20-25 километров от столицы ДНР и тем самым снизить интенсивность обстрелов города.
Пречистовку удалось освободить в результате успешных действий группировки "Восток", добавили в министерстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Пречистовка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Пречистовка в ДНР
Кроме того, бойцы группировки "Центр" нанесли поражение 32-й и 100-й механизированным бригадам ВСУ, 119-й бригаде теробороны, 15-й бригаде Нацгвардии Украины и отбили семь контратак штурмовиков.
Противник потерял:
- более 480 солдат убитыми и ранеными;
- американскую боевую бронированую машину MaxxPro;
- два автомобиля;
- гаубицу "Мста-Б";
- САУ "Гвоздика";
- противотанковую пушку "Рапира".
Группировка "Восток", в свою очередь, плоразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и отразила одну контратаку.
Потери ВСУ составили:
- около 150 военнослужащих;
- пять автомобилей.
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