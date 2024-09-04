https://ria.ru/20240904/minoborony-1970471099.html

ВС России освободили два села в ДНР

ВС России освободили два села в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024

ВС России освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Карловка и Пречистовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:05

2024-09-04T12:05

2024-09-04T12:27

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Карловка и Пречистовка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Пречистовку удалось освободить в результате успешных действий группировки "Восток", добавили в министерстве.Кроме того, бойцы группировки "Центр" нанесли поражение 32-й и 100-й механизированным бригадам ВСУ, 119-й бригаде теробороны, 15-й бригаде Нацгвардии Украины и отбили семь контратак штурмовиков.Противник потерял:Группировка "Восток", в свою очередь, плоразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и отразила одну контратаку.Потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)