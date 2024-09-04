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ВС России освободили два села в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 04.09.2024 (обновлено: 12:27 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/minoborony-1970471099.html
ВС России освободили два села в ДНР
ВС России освободили два села в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
ВС России освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Карловка и Пречистовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:05
2024-09-04T12:27
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Карловка и Пречистовка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Пречистовку удалось освободить в результате успешных действий группировки "Восток", добавили в министерстве.Кроме того, бойцы группировки "Центр" нанесли поражение 32-й и 100-й механизированным бригадам ВСУ, 119-й бригаде теробороны, 15-й бригаде Нацгвардии Украины и отбили семь контратак штурмовиков.Противник потерял:Группировка "Восток", в свою очередь, плоразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и отразила одну контратаку.Потери ВСУ составили:
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили два села в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" полностью освободила Карловку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Карловка и Пречистовка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Карловка расположена на дороге у Карловского водохранилища. Взятие под контроль этого села серьезно осложняет логистику ВСУ на всем Донецком направлении. Успех здесь позволит отодвинуть артиллерийские позиции украинской армии на расстояние 20-25 километров от столицы ДНР и тем самым снизить интенсивность обстрелов города.

Пречистовку удалось освободить в результате успешных действий группировки "Восток", добавили в министерстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Пречистовка в ДНР
Освобожденное село Пречистовка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Пречистовка в ДНР
Кроме того, бойцы группировки "Центр" нанесли поражение 32-й и 100-й механизированным бригадам ВСУ, 119-й бригаде теробороны, 15-й бригаде Нацгвардии Украины и отбили семь контратак штурмовиков.
Противник потерял:
  • более 480 солдат убитыми и ранеными;
  • американскую боевую бронированую машину MaxxPro;
  • два автомобиля;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • САУ "Гвоздика";
  • противотанковую пушку "Рапира".
Группировка "Восток", в свою очередь, плоразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и отразила одну контратаку.
Потери ВСУ составили:
  • около 150 военнослужащих;
  • пять автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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