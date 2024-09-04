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В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
Российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над двумя областями и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:48
2024-09-04T07:48
2024-09-04T07:58
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над двумя областями и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, добавили в ведомстве.
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черное море, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Белгородская область
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
Минобороны: силы ЧФ уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ