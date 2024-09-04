https://ria.ru/20240904/minoborony-1970409697.html

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над двумя областями и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:48

2024-09-04T07:48

2024-09-04T07:58

специальная военная операция на украине

черное море

россия

белгородская область

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над двумя областями и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240903/vojska-1970376059.html

черное море

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черное море, россия, белгородская область