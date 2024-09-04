https://ria.ru/20240904/minenergo-1970409398.html

Россия предпринимает меры для роста устойчивости Курской и Запорожской АЭС

Россия предпринимает меры для роста устойчивости Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Россия предпринимает меры для роста устойчивости Курской и Запорожской АЭС

Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил журналистам министр энергетики Сергей РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:46

2024-09-04T07:46

2024-09-04T07:46

специальная военная операция на украине

россия

сергей цивилев

запорожская аэс

дальневосточный федеральный университет

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума. "Мы сейчас предпринимаем ряд мер, которые повышают устойчивость в случае внешнего воздействия, но еще раз подчеркиваю, это вопрос очень серьезный. Атомные системы очень уязвимы в случае боевых действий", – ответил он на вопрос о безопасности Курской и Запорожской АЭС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/kurskaya_aes-1970405415.html

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россия, сергей цивилев, запорожская аэс, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)