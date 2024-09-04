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В Минэнерго оценили ситуацию с обеспечением топливом российских регионов - РИА Новости, 04.09.2024
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07:44 04.09.2024 (обновлено: 07:58 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/minenergo-1970409253.html
В Минэнерго оценили ситуацию с обеспечением топливом российских регионов
В Минэнерго оценили ситуацию с обеспечением топливом российских регионов - РИА Новости, 04.09.2024
В Минэнерго оценили ситуацию с обеспечением топливом российских регионов
Ситуация с обеспечением топливом российских регионов, хоть и непростая, но находится под контролем и стабильна, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:44
2024-09-04T07:58
россия
владивосток
экономика
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с обеспечением топливом российских регионов, хоть и непростая, но находится под контролем и стабильна, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах ВЭФ. "Стабильная ситуация, мы контролируем ситуацию с обеспечиванием нефтепродуктов. Она непростая, но мы это сопровождаем в ручном режиме. Я уверен, что мы с ситуацией справимся", - ответил он на вопрос о топливообеспечении в регионах России. Также министр отметил, что Россия готовится к прохождению осенне-зимнего периода. При необходимости Минэнерго будет уделять отдельное внимание компаниям и регионам, которые будут задерживать подготовку к ОЗП. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194469.html
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россия, владивосток, экономика, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Экономика, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минэнерго оценили ситуацию с обеспечением топливом российских регионов

Минэнерго: ситуация с обеспечением топливом российских регионов стабильна

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с обеспечением топливом российских регионов, хоть и непростая, но находится под контролем и стабильна, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах ВЭФ.
«
"Стабильная ситуация, мы контролируем ситуацию с обеспечиванием нефтепродуктов. Она непростая, но мы это сопровождаем в ручном режиме. Я уверен, что мы с ситуацией справимся", - ответил он на вопрос о топливообеспечении в регионах России.
Также министр отметил, что Россия готовится к прохождению осенне-зимнего периода. При необходимости Минэнерго будет уделять отдельное внимание компаниям и регионам, которые будут задерживать подготовку к ОЗП.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе
Вчера, 11:53
 
РоссияВладивостокЭкономикаСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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