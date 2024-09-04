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Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы - РИА Новости, 04.09.2024
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03:54 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/minenergo-1970389053.html
Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы
Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы - РИА Новости, 04.09.2024
Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы
Властям РФ нужно до конца года принять решения по поводу механизмов развития московской энергосистемы, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на Восточном РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:54
2024-09-04T03:54
россия
москва
владивосток
экономика
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Властям РФ нужно до конца года принять решения по поводу механизмов развития московской энергосистемы, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме. "В любом случае нам нужно будет до конца года принимать решение по генерации в Москве. Там же есть предложения: модернизация южных ТЭЦ плюс строительство новых", - сказал Грабчак журналистам на полях ВЭФ. Минэнерго РФ сообщило в июле, что прорабатывает решения, предусмотренные соглашением о развитии и повышении надежности московской энергосистемы, в частности, рассматривается строительство высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) на постоянном токе. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/minenergo-1970388287.html
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россия, москва, владивосток, экономика, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Москва, Владивосток, Экономика, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы

Минэнерго: решения о развитии московской энергосистемы нужно принять в 2024 году

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Властям РФ нужно до конца года принять решения по поводу механизмов развития московской энергосистемы, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме.
«
"В любом случае нам нужно будет до конца года принимать решение по генерации в Москве. Там же есть предложения: модернизация южных ТЭЦ плюс строительство новых", - сказал Грабчак журналистам на полях ВЭФ.
Минэнерго РФ сообщило в июле, что прорабатывает решения, предусмотренные соглашением о развитии и повышении надежности московской энергосистемы, в частности, рассматривается строительство высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) на постоянном токе.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияМоскваВладивостокЭкономикаЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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