https://ria.ru/20240904/minenergo-1970389053.html

Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы

Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы - РИА Новости, 04.09.2024

Минэнерго обозначило сроки по решениям о развитии московской энергосистемы

Властям РФ нужно до конца года принять решения по поводу механизмов развития московской энергосистемы, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на Восточном РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:54

2024-09-04T03:54

2024-09-04T03:54

россия

москва

владивосток

экономика

евгений грабчак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964174524_0:30:3231:1847_1920x0_80_0_0_dd2a1427c0a385763fd6097fde02dd9f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Властям РФ нужно до конца года принять решения по поводу механизмов развития московской энергосистемы, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме. "В любом случае нам нужно будет до конца года принимать решение по генерации в Москве. Там же есть предложения: модернизация южных ТЭЦ плюс строительство новых", - сказал Грабчак журналистам на полях ВЭФ. Минэнерго РФ сообщило в июле, что прорабатывает решения, предусмотренные соглашением о развитии и повышении надежности московской энергосистемы, в частности, рассматривается строительство высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) на постоянном токе. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/minenergo-1970388287.html

россия

москва

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владивосток, экономика, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)