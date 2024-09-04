Рейтинг@Mail.ru
Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/minenergo-1970388287.html
Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году
Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024
Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году
Механизм отбора компаний для строительства новой генерации после формирования рынка электроэнергии на Дальнем Востоке предстоит определить за 2025 год, после... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:39
2024-09-04T03:39
экономика
дальний восток
россия
урал
евгений грабчак
дальневосточный федеральный университет
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_d67a1fc10b8825559dfd3f86c81916ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Механизм отбора компаний для строительства новой генерации после формирования рынка электроэнергии на Дальнем Востоке предстоит определить за 2025 год, после начала его действия, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. "За следующий год есть цель понять с точки зрения приоритетности - проведение конкурса, не конкурса. Это надо дополнительно смотреть, изучать, что это будет... Потому что рынок-то будет, но кто из генераторов захочет туда пойти, кроме тех, кто там уже есть", - сказал Грабчак журналистам на полях ВЭФ, отвечая на вопрос, когда будут проведены конкурсы по Дальнему Востоку после формирования рынка. Планируется, что рынок электроэнергии на Дальнем Востоке заработает с 2025 года. Сейчас в России существуют ценовые (первая - Европейская часть и Урал, вторая – Сибирь) и неценовые (Архангельская и Калининградская области, Коми и регионы Дальнего Востока (Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) зоны ОРЭМ. В ценовых зонах продажа электроэнергии (мощности) осуществляется по свободным ценам, в неценовых - по особым правилам, включая расчет их стоимости исходя из регулируемых цен (тарифов). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/minenergo-1970386937.html
https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html
дальний восток
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_aaedd2158a6fef549a0bf019875e8cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, россия, урал, евгений грабчак, дальневосточный федеральный университет, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Урал, Евгений Грабчак, Дальневосточный федеральный университет, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году

Минэнерго: механизм отбора компаний для генерации в ДФО будет ясен в 2025 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Механизм отбора компаний для строительства новой генерации после формирования рынка электроэнергии на Дальнем Востоке предстоит определить за 2025 год, после начала его действия, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
«
"За следующий год есть цель понять с точки зрения приоритетности - проведение конкурса, не конкурса. Это надо дополнительно смотреть, изучать, что это будет... Потому что рынок-то будет, но кто из генераторов захочет туда пойти, кроме тех, кто там уже есть", - сказал Грабчак журналистам на полях ВЭФ, отвечая на вопрос, когда будут проведены конкурсы по Дальнему Востоку после формирования рынка.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России
03:21
Планируется, что рынок электроэнергии на Дальнем Востоке заработает с 2025 года.
Сейчас в России существуют ценовые (первая - Европейская часть и Урал, вторая – Сибирь) и неценовые (Архангельская и Калининградская области, Коми и регионы Дальнего Востока (Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) зоны ОРЭМ. В ценовых зонах продажа электроэнергии (мощности) осуществляется по свободным ценам, в неценовых - по особым правилам, включая расчет их стоимости исходя из регулируемых цен (тарифов).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО
18 июня, 12:28
 
ЭкономикаДальний ВостокРоссияУралЕвгений ГрабчакДальневосточный федеральный университетМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала