https://ria.ru/20240904/minenergo-1970388287.html

Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году

Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024

Механизм отбора компаний для генерации в ДФО определят в 2025 году

Механизм отбора компаний для строительства новой генерации после формирования рынка электроэнергии на Дальнем Востоке предстоит определить за 2025 год, после... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:39

2024-09-04T03:39

2024-09-04T03:39

экономика

дальний восток

россия

урал

евгений грабчак

дальневосточный федеральный университет

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Механизм отбора компаний для строительства новой генерации после формирования рынка электроэнергии на Дальнем Востоке предстоит определить за 2025 год, после начала его действия, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. "За следующий год есть цель понять с точки зрения приоритетности - проведение конкурса, не конкурса. Это надо дополнительно смотреть, изучать, что это будет... Потому что рынок-то будет, но кто из генераторов захочет туда пойти, кроме тех, кто там уже есть", - сказал Грабчак журналистам на полях ВЭФ, отвечая на вопрос, когда будут проведены конкурсы по Дальнему Востоку после формирования рынка. Планируется, что рынок электроэнергии на Дальнем Востоке заработает с 2025 года. Сейчас в России существуют ценовые (первая - Европейская часть и Урал, вторая – Сибирь) и неценовые (Архангельская и Калининградская области, Коми и регионы Дальнего Востока (Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) зоны ОРЭМ. В ценовых зонах продажа электроэнергии (мощности) осуществляется по свободным ценам, в неценовых - по особым правилам, включая расчет их стоимости исходя из регулируемых цен (тарифов). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/minenergo-1970386937.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html

дальний восток

россия

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экономика, дальний восток, россия, урал, евгений грабчак, дальневосточный федеральный университет, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)