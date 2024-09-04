Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/minenergo-1970386937.html
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России - РИА Новости, 04.09.2024
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России
Минэнерго хочет к концу сентября вынести на правкомиссию предложения о компании, которая бы строила генерацию на юге России, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:21
2024-09-04T03:21
россия
владивосток
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894225900_102:1737:1954:2779_1920x0_80_0_0_c04893f82fd96021a48681b602c7ec76.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго хочет к концу сентября вынести на правкомиссию предложения о компании, которая бы строила генерацию на юге России, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на полях ВЭФ."Мы надеемся, что к концу месяца попробуем на правком вынести. Работа идет достаточно интенсивно", - ответил Грабчак на вопрос, будет ли назначена компания для строительства генерации на юге России после того, как на конкурс никто не пришел. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/minenergo-1970338070.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894225900_0:1516:2048:3052_1920x0_80_0_0_9babd6a8088ba85d00c0cf41eedd1bf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России

Минэнерго хочет в сентябре предложить компанию для постройки генерации на юге РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго хочет к концу сентября вынести на правкомиссию предложения о компании, которая бы строила генерацию на юге России, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на полях ВЭФ.
"Мы надеемся, что к концу месяца попробуем на правком вынести. Работа идет достаточно интенсивно", - ответил Грабчак на вопрос, будет ли назначена компания для строительства генерации на юге России после того, как на конкурс никто не пришел.
Стойка с асиками на майнинговой ферме - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров
Вчера, 18:07
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
РоссияВладивостокЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала