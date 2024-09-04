https://ria.ru/20240904/minenergo-1970386937.html

В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России

В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России - РИА Новости, 04.09.2024

В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России

Минэнерго хочет к концу сентября вынести на правкомиссию предложения о компании, которая бы строила генерацию на юге России, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:21

2024-09-04T03:21

2024-09-04T03:21

россия

владивосток

евгений грабчак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго хочет к концу сентября вынести на правкомиссию предложения о компании, которая бы строила генерацию на юге России, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на полях ВЭФ."Мы надеемся, что к концу месяца попробуем на правком вынести. Работа идет достаточно интенсивно", - ответил Грабчак на вопрос, будет ли назначена компания для строительства генерации на юге России после того, как на конкурс никто не пришел. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/minenergo-1970338070.html

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россия, владивосток, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)