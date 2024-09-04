https://ria.ru/20240904/minenergo-1970386937.html
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России - РИА Новости, 04.09.2024
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России
Минэнерго хочет к концу сентября вынести на правкомиссию предложения о компании, которая бы строила генерацию на юге России, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:21
2024-09-04T03:21
2024-09-04T03:21
россия
владивосток
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго хочет к концу сентября вынести на правкомиссию предложения о компании, которая бы строила генерацию на юге России, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на полях ВЭФ."Мы надеемся, что к концу месяца попробуем на правком вынести. Работа идет достаточно интенсивно", - ответил Грабчак на вопрос, будет ли назначена компания для строительства генерации на юге России после того, как на конкурс никто не пришел. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/minenergo-1970338070.html
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россия, владивосток, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минэнерго ответили на вопрос о компании-строителе генерации на юге России
Минэнерго хочет в сентябре предложить компанию для постройки генерации на юге РФ