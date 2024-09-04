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В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов
В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов - РИА Новости, 04.09.2024
В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов
Двадцать мигрантов пропали при крушении в Средиземном море, выживших приняли на итальянском острове Лампедуза, сообщила Кьяра Кардолетти, представитель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:57
2024-09-04T18:57
2024-09-04T18:57
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РИМ, 4 сен – РИА Новости. Двадцать мигрантов пропали при крушении в Средиземном море, выживших приняли на итальянском острове Лампедуза, сообщила Кьяра Кардолетти, представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Италии. "По словам выживших, после кораблекрушения, произошедшего 1 сентября, в Средиземном море пропали без вести 20 человек. Семеро выживших, которых наша команда приняла на Лампедузе, находятся в критическом состоянии, многие из них могли потерять членов семей", - написала Кардолетти в соцсети Х. По сообщению газеты Sole 24 Ore, итальянская береговая охрана спасла с перевернувшейся лодки семерых граждан Сирии. Они заявили, что судно отправилось от берегов Ливии и на его борту было 28 человек. Лодка потерпела крушение спустя сутки.
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в мире, здоровье - общество, средиземное море, лампедуза, италия, оон, ситуация с нелегальными мигрантами
В мире, Здоровье - Общество, Средиземное море, Лампедуза, Италия, ООН, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов
ООН: при крушении судна в Средиземном море пропали 20 мигрантов
РИМ, 4 сен – РИА Новости. Двадцать мигрантов пропали при крушении в Средиземном море, выживших приняли на итальянском острове Лампедуза, сообщила Кьяра Кардолетти, представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Италии.
"По словам выживших, после кораблекрушения, произошедшего 1 сентября, в Средиземном море пропали без вести 20 человек. Семеро выживших, которых наша команда приняла на Лампедузе, находятся в критическом состоянии, многие из них могли потерять членов семей", - написала Кардолетти в соцсети Х.
По сообщению газеты Sole 24 Ore, итальянская береговая охрана спасла с перевернувшейся лодки семерых граждан Сирии. Они заявили, что судно отправилось от берегов Ливии и на его борту было 28 человек. Лодка потерпела крушение спустя сутки.