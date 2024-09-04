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В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов - РИА Новости, 04.09.2024
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18:57 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/migranty-1970617793.html
В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов
В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов - РИА Новости, 04.09.2024
В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов
Двадцать мигрантов пропали при крушении в Средиземном море, выживших приняли на итальянском острове Лампедуза, сообщила Кьяра Кардолетти, представитель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:57
2024-09-04T18:57
в мире
здоровье - общество
средиземное море
лампедуза
италия
оон
ситуация с нелегальными мигрантами
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РИМ, 4 сен – РИА Новости. Двадцать мигрантов пропали при крушении в Средиземном море, выживших приняли на итальянском острове Лампедуза, сообщила Кьяра Кардолетти, представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Италии. "По словам выживших, после кораблекрушения, произошедшего 1 сентября, в Средиземном море пропали без вести 20 человек. Семеро выживших, которых наша команда приняла на Лампедузе, находятся в критическом состоянии, многие из них могли потерять членов семей", - написала Кардолетти в соцсети Х. По сообщению газеты Sole 24 Ore, итальянская береговая охрана спасла с перевернувшейся лодки семерых граждан Сирии. Они заявили, что судно отправилось от берегов Ливии и на его борту было 28 человек. Лодка потерпела крушение спустя сутки.
https://ria.ru/20240622/italiya-1954702212.html
средиземное море
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в мире, здоровье - общество, средиземное море, лампедуза, италия, оон, ситуация с нелегальными мигрантами
В мире, Здоровье - Общество, Средиземное море, Лампедуза, Италия, ООН, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Средиземном море при крушении лодки пропали 20 мигрантов

ООН: при крушении судна в Средиземном море пропали 20 мигрантов

© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкРезиновая лодка на которой приплыли мигранты
Резиновая лодка на которой приплыли мигранты - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Резиновая лодка на которой приплыли мигранты . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 сен – РИА Новости. Двадцать мигрантов пропали при крушении в Средиземном море, выживших приняли на итальянском острове Лампедуза, сообщила Кьяра Кардолетти, представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Италии.
"По словам выживших, после кораблекрушения, произошедшего 1 сентября, в Средиземном море пропали без вести 20 человек. Семеро выживших, которых наша команда приняла на Лампедузе, находятся в критическом состоянии, многие из них могли потерять членов семей", - написала Кардолетти в соцсети Х.
По сообщению газеты Sole 24 Ore, итальянская береговая охрана спасла с перевернувшейся лодки семерых граждан Сирии. Они заявили, что судно отправилось от берегов Ливии и на его борту было 28 человек. Лодка потерпела крушение спустя сутки.
Парусная лодка, потерпевшая крушение в 120 милях от берегов области Калабрия - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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22 июня, 12:37
 
В миреЗдоровье - ОбществоСредиземное мореЛампедузаИталияООНСитуация с нелегальными мигрантами
 
 
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