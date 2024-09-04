https://ria.ru/20240904/migranty-1970571339.html
Володин: низкоквалифицированные специалисты не должны везти в Россию семьи
Володин: низкоквалифицированные специалисты не должны везти в Россию семьи - РИА Новости, 04.09.2024
Володин: низкоквалифицированные специалисты не должны везти в Россию семьи
Низкоквалифицированные специалисты, которые приехали в Россию работать, не должны везти в РФ свои семьи и близких, этот вопрос обсуждается в Госдуме, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:01
2024-09-04T17:01
2024-09-04T17:01
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Низкоквалифицированные специалисты, которые приехали в Россию работать, не должны везти в РФ свои семьи и близких, этот вопрос обсуждается в Госдуме, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать", - сказал Володин в ходе расширенного заседания Совета Госдумы в Самаре. По его словам, к депутатам обращаются жители Самарской области с просьбами навести порядок в сфере миграционной политики. Он подчеркнул, что этот вопрос приоритетный в работе ГД. "Государственная Дума приняла шесть законов в этой сфере. Еще ряд законопроектов находятся сейчас в (законотворческом - ред.) портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций. Мы их будем рассматривать до конца текущего года", - приводятся слова Володина на сайте нижней палаты. За приехавшего в Россию иностранного специалиста ответственность должно нести пригласившее его предприятие, считает спикер Госдумы. "Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой - чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем", - подчеркнул он. Володин добавил, что депутаты приехали обсудить существующие в Самарской области проблемы и пути их решения. По его словам, Самарская область по своему нынешнему потенциалу входит в десятку передовых регионов России, но есть проблемы, которые требуют решений, среди них: вопросы защиты прав обманутых дольщиков, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, нехватки медицинских кадров, городского электротранспорта и другие.
https://ria.ru/20240831/proverka-1969622596.html
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россия, самарская область, самара, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Самарская область, Самара, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин: низкоквалифицированные специалисты не должны везти в Россию семьи
Спикер ГД Володин: мигранты, приехавшие работать в Россию, не должны везти семьи
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Низкоквалифицированные специалисты, которые приехали в Россию работать, не должны везти в РФ свои семьи и близких, этот вопрос обсуждается в Госдуме, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать", - сказал Володин в ходе расширенного заседания Совета Госдумы в Самаре.
По его словам, к депутатам обращаются жители Самарской области с просьбами навести порядок в сфере миграционной политики. Он подчеркнул, что этот вопрос приоритетный в работе ГД.
"Государственная Дума приняла шесть законов в этой сфере. Еще ряд законопроектов находятся сейчас в (законотворческом - ред.) портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций. Мы их будем рассматривать до конца текущего года", - приводятся слова Володина на сайте нижней палаты.
За приехавшего в Россию иностранного специалиста ответственность должно нести пригласившее его предприятие, считает спикер Госдумы.
"Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой - чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем", - подчеркнул он.
Володин добавил, что депутаты приехали обсудить существующие в Самарской области проблемы и пути их решения. По его словам, Самарская область по своему нынешнему потенциалу входит в десятку передовых регионов России, но есть проблемы, которые требуют решений, среди них: вопросы защиты прав обманутых дольщиков, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, нехватки медицинских кадров, городского электротранспорта и другие.