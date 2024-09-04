https://ria.ru/20240904/mid-1970488861.html

В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины

В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины - РИА Новости, 04.09.2024

В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины

Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:55

2024-09-04T12:55

2024-09-04T12:55

россия

москва

мария захарова

сергей лавров

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе стратегические риски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Эта работа обусловлена в первую очередь теми глобальными и региональным вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада", - сказала она. "Со своей стороны мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, и надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает над остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой курс", - добавила Захарова. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

https://ria.ru/20240904/doktrina-1970408547.html

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россия, москва, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году