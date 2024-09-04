https://ria.ru/20240904/mid-1970488861.html
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины - РИА Новости, 04.09.2024
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины
Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:55
2024-09-04T12:55
2024-09-04T12:55
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе стратегические риски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Эта работа обусловлена в первую очередь теми глобальными и региональным вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада", - сказала она. "Со своей стороны мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, и надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает над остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой курс", - добавила Захарова. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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россия, москва, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины
МИД: работа над ядерной доктриной связана с вызовами международной безопасности
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе стратегические риски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Эта работа обусловлена в первую очередь теми глобальными и региональным вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада", - сказала она.
"Со своей стороны мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, и надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает над остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой курс", - добавила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.