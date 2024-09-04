Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/mid-1970488861.html
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины - РИА Новости, 04.09.2024
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины
Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:55
2024-09-04T12:55
россия
москва
мария захарова
сергей лавров
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе стратегические риски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Эта работа обусловлена в первую очередь теми глобальными и региональным вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада", - сказала она. "Со своей стороны мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, и надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает над остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой курс", - добавила Захарова. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
https://ria.ru/20240904/doktrina-1970408547.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины

МИД: работа над ядерной доктриной связана с вызовами международной безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая "несет в себе стратегические риски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Эта работа обусловлена в первую очередь теми глобальными и региональным вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада", - сказала она.
"Со своей стороны мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, и надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает над остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой курс", - добавила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины
Вчера, 07:40
 
РоссияМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала