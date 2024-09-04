https://ria.ru/20240904/mehanizm-1970401725.html

Механизм инвестквот помог привлечь в рыбную отрасль 270 миллиардов рублей

Механизм инвестквот помог привлечь в рыбную отрасль 270 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.09.2024

Механизм инвестквот помог привлечь в рыбную отрасль 270 миллиардов рублей

Механизм инвестиционных квот, полученных от вылова рыбы и крабов, позволил привлечь 270 миллиардов рублей, эти средства пошли на строительство перерабатывающих... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:38

2024-09-04T06:38

2024-09-04T06:38

экономика

дальний восток

владивосток

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Механизм инвестиционных квот, полученных от вылова рыбы и крабов, позволил привлечь 270 миллиардов рублей, эти средства пошли на строительство перерабатывающих заводов, судов, развитие судоремонта и сопутствующих отраслей, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Квоты под инвестиции - тот механизм, который нам позволяет инвестировать и в Дальний Восток, и в целом. Мы проводили оценку, и за последнее время, механизм "квот под киль", как говорят, или инвестиционных квот, позволил привлечь в целом в стране 270 миллиардов рублей, а на Дальний Восток пришлось чуть более 200 миллиардов", - сказал Шестаков на сессии "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока". "Это большие вложения, которые идут не только на строительство перерабатывающих заводов и строительство судов. Это также и развитие судостроения, это развитие судоремонта, это развитие, кстати, всех отраслей, которые сопутствующие, обеспечивающих отраслей для рыбного хозяйства, но и большой вклад в социально-экономическое развитие регионов", - добавил глава Росрыболовства. Программа инвестквот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Также реализуется госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот, запущенный в 2017 году, из-за новых международных санкций продлен до 2026 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240319/rybolovstvo-1934151238.html

дальний восток

владивосток

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Алексей Калабанов

экономика, дальний восток, владивосток, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)