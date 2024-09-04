https://ria.ru/20240904/medvedev-1970649370.html

Медведев призвал не помещать чувствительную информацию в мессенджеры

Медведев призвал не помещать чувствительную информацию в мессенджеры - РИА Новости, 04.09.2024

Медведев призвал не помещать чувствительную информацию в мессенджеры

Чувствительную личную информацию и ту, что носит закрытый характер, нельзя помещать в мессенджеры, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:18

2024-09-04T22:18

2024-09-04T22:18

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Чувствительную личную информацию и ту, что носит закрытый характер, нельзя помещать в мессенджеры, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я думаю, что все здесь присутствующие, кто пользуется телеграммом или не пользуется, или вообще каким-то мессенджером, прекрасно понимают, что туда вообще нельзя помещать информацию чувствительную в личном плане или информацию, которая носит абсолютно закрытый, секретный характер и так далее. А все остальное (можно - ред.), если вы этим можете рискнуть, так плевать на то, что у кого-то эти ключи (шифрования - ред.) будут", - заявил он на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте". По мнению Медведева, очевидно, что для моментальной расшифровки этого нужно очень сильно постараться, а если искусственный интеллект будет прогрессировать нынешними темпами, то можно не сомневаться, что ИИ сам все это "будет щелкать, как орехи, и никакой анонимности там не будет". "Пользуйтесь, но не доверяйте", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968829102.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html

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общество, россия, дмитрий медведев