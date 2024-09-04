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России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/medvedev-1970633495.html
России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев
России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев - РИА Новости, 04.09.2024
России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев
России нужно на будущее создавать санитарный кордон, он должен быть достаточным, чтобы защитить территорию страны от ударов со стороны Украины, заявил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:26
2024-09-04T20:26
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. России нужно на будущее создавать санитарный кордон, он должен быть достаточным, чтобы защитить территорию страны от ударов со стороны Украины, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, нам нужно просто на будущее создавать санитарный кордон вот этот вот для того, чтобы к нам ничего не летало. Какого размера он будет, никто не знает. Но он должен быть необходимый и достаточный, чтобы эти средства не летали", - заявил он на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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дмитрий медведев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Украина
России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев

Медведев: РФ нужно на будущее создавать санитарный кордон от обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. России нужно на будущее создавать санитарный кордон, он должен быть достаточным, чтобы защитить территорию страны от ударов со стороны Украины, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, нам нужно просто на будущее создавать санитарный кордон вот этот вот для того, чтобы к нам ничего не летало. Какого размера он будет, никто не знает. Но он должен быть необходимый и достаточный, чтобы эти средства не летали", - заявил он на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Вчера, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияУкраина
 
 
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