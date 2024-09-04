https://ria.ru/20240904/medvedev-1970633495.html

России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев

России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев - РИА Новости, 04.09.2024

России нужно создавать санитарный кордон для защиты от ВСУ, заявил Медведев

России нужно на будущее создавать санитарный кордон, он должен быть достаточным, чтобы защитить территорию страны от ударов со стороны Украины, заявил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:26

2024-09-04T20:26

2024-09-04T20:26

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b0f97dee7a229587221c5825a2a73e4.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. России нужно на будущее создавать санитарный кордон, он должен быть достаточным, чтобы защитить территорию страны от ударов со стороны Украины, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, нам нужно просто на будущее создавать санитарный кордон вот этот вот для того, чтобы к нам ничего не летало. Какого размера он будет, никто не знает. Но он должен быть необходимый и достаточный, чтобы эти средства не летали", - заявил он на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240904/medvedev-1970629661.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, россия, украина